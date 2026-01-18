Durva trükkökhöz folyamodik a Netflix, hogy megtartsa a nézőket

Az Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas színész és forgatókönyvíró, Matt Damon szerint a Netflixnél már a kreatív folyamat része az a kérés, hogy a párbeszédekben többször is ismételjék meg a film cselekményét. Damon szerint erre azért van szükség, mert a nézők otthoni környezetben már nem szentelnek osztatlan figyelmet a látottaknak.
Damon és gyerekkori barátja, Ben Affleck a The Joe Rogan Experience című podcastban vendégeskedtek legújabb, The Rip (A nagy fogás) című Netflix-filmjük promóciós körútja során. A beszélgetés során Damon rávilágított a mozi és a streaming közötti alapvető különbségre: a figyelem szintjére.
A hagyományos akciófilm-készítés szabályai szerint általában három nagy látványelem köré építjük a történetet – egyet-egyet mindegyik felvonásban, a legnagyobbat a végére tartogatva
– magyarázta a színész.
Most viszont azt kérik: legyen egy hatalmas akciójelenet már az első öt percben, hogy ott tartsuk az embereket. És az sem baj, ha a dialógusokban háromszor-négyszer elismétlitek a sztorit, mert a nézők közben a telefonjukat nyomkodják.
A streamingszolgáltatók megközelítése egyre nagyobb nyomást helyez az alkotókra, hogy a tartalom azonnal beszippantsa a felhasználót, nehogy az továbbgördítsen egy másik filmre.
Damon szerint azonban ez a fajta szájbarágós történetmesélés a művészi szabadság rovására mehet.
Ben Affleck ugyanakkor megjegyezte, hogy léteznek sikeres ellenpéldák is. Példaként a Netflix közelmúltbeli sikerét, az Adolescence (Serdülőkor) című minisorozatot hozta fel.
Nézzük meg az Adolescence-t: egyetlen ilyen trükköt sem alkalmaztak, mégis zseniális lett
– mondta Affleck.
Sötét, tragikus és intenzív. Hosszú beállítások vannak benne, csendes pillanatok az autóban, ahol senki nem mond semmit. Ez is bizonyítja, hogy nem muszáj behódolni ezeknek az elvárásoknak ahhoz, hogy a közönséget lenyűgözzük.
