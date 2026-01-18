Durva trükkökhöz folyamodik a Netflix, hogy megtartsa a nézőket

Az Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas színész és forgatókönyvíró, Matt Damon szerint a Netflixnél már a kreatív folyamat része az a kérés, hogy a párbeszédekben többször is ismételjék meg a film cselekményét. Damon szerint erre azért van szükség, mert a nézők otthoni környezetben már nem szentelnek osztatlan figyelmet a látottaknak.

A dream team újra összeállt A nagy fogásban (Forrás: Netflix)

Damon és gyerekkori barátja, Ben Affleck a The Joe Rogan Experience című podcastban vendégeskedtek legújabb, The Rip (A nagy fogás) című Netflix-filmjük promóciós körútja során. A beszélgetés során Damon rávilágított a mozi és a streaming közötti alapvető különbségre: a figyelem szintjére.

A hagyományos akciófilm-készítés szabályai szerint általában három nagy látványelem köré építjük a történetet – egyet-egyet mindegyik felvonásban, a legnagyobbat a végére tartogatva

– magyarázta a színész.

Most viszont azt kérik: legyen egy hatalmas akciójelenet már az első öt percben, hogy ott tartsuk az embereket. És az sem baj, ha a dialógusokban háromszor-négyszer elismétlitek a sztorit, mert a nézők közben a telefonjukat nyomkodják.

A streamingszolgáltatók megközelítése egyre nagyobb nyomást helyez az alkotókra, hogy a tartalom azonnal beszippantsa a felhasználót, nehogy az továbbgördítsen egy másik filmre.

Damon szerint azonban ez a fajta szájbarágós történetmesélés a művészi szabadság rovására mehet.

Ben Affleck ugyanakkor megjegyezte, hogy léteznek sikeres ellenpéldák is. Példaként a Netflix közelmúltbeli sikerét, az Adolescence (Serdülőkor) című minisorozatot hozta fel.

Nézzük meg az Adolescence-t: egyetlen ilyen trükköt sem alkalmaztak, mégis zseniális lett

– mondta Affleck.