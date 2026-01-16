Az unoka erősítette meg a fergeteges hírt: tényleg a világhírű magyar festő műve látható az Oscar-díjas moziban + videó

Mint korábban a Bama.hu megírta, az op-art pécsi mestere, Victor Vasarely munkáira zavarba ejtően hasonlító kép tűnt fel az 1997-ben bemutatott, legjobb eredeti forgatókönyvért (Matt Damon & Ben Affleck, illetve a legjobb férfi mellékszereplőért (Robin Williams) Oscar-díjat nyert amerikai filmdrámában, a Good Will Huntingben. A film egyik emlékezetes jelenetében, a matematika professzor irodájában egy olyan op-art alkotás látható, amely erősen idézi Vasarely jellegzetes vizuális világát.

Minden kiderült a Matt Damon feje fölött látható Vasarely-képről. Forrás: Youtube

Good Vasarely Hunting

Az internetes keresések sokáig nem adtak egyértelmű választ arra, hogy valóban Vasarely-mű szerepel-e a filmben, és még a legnagyobb adatbázisok sem kapcsolták össze a filmet az op-art művésszel. A Janus Pannonius Múzeum (JPM) Vasarely-specialistája is csak valószínűsíteni tudta a kapcsolatot, a filmkockák minősége miatt azonban biztosat nem állíthatott.

A kérdés végül eldőlt: Pierre Vasarely, a művész unokája egyértelműen megerősítette, hogy valóban Victor Vasarely egyik képe látható a filmben, közvetlenül a főszereplőt alakító Matt Damon feje felett. Pierre Vasarely az alkotást is azonosította.

A filmben feltűnő mű az 1974-ben készült, 75×75 centiméteres Éclipse (Fogyatkozás) című alkotás, amely az Énigmes sorozat része. A kép egyébként egy francia aukciós oldalon is megtalálható: az információk szerint összesen 250 példány készült belőle, és egy kiváló állapotú, szignált darabért jelenleg 1500 eurót, vagyis nagyjából hatszázezer forintot kérnek.