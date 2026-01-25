Viola Szandra költő, író kapta a Bella István-díjat

Az ünnepségen Végh Attila Magyarország Babérkoszorúja- és Prima díjjal kitüntetett költő, író, a Magyar Írószövetség választmányi tagja laudációjában kiemelte: Viola Szandrát alkotásaiban a dolgok esti lélekvándorlása, a nincsben maradt, a vant onnan kísértő világ foglalkoztatja, és a lét örök, megválaszolhatatlan kérdései forognak szövegeiben". Költészete "a barátság, a szeretet, a szerelem röntgenképe.

Viola Szandra az elismerés átvételét követően úgy nyilatkozott, hogy Bella István versei nagy hatással voltak rá.

Bella István is a magyar nyelv azon energiáit mozgatja, amelyekből a regösök, népköltők táplálkoztak. Szívesen visszaréved a mítoszok világáig, ahogy időnként én is. Érzek vele poétikus rokonságot is, költői univerzuma mérföldkő saját alkotói hangom keresése közben

– mondta a díjazott.

Viola Szandra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar–kommunikáció–filozófia–pedagógia szakán diplomázott köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. 2017 és 2022 között az Előretolt Helyőrség Íróakadémia ösztöndíjasa volt. 2024-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem ösztöndíjas doktorandusza művészettudomány szakon. Folyóiratokban főként verset, novellát, recenziót, színházi és tánckritikát publikál; verseskötetei mellett az utóbbi években ifjúsági regénytetralógián is dolgozik, melynek első két kötete már napvilágot látott.

Szerkesztőként, műsorvezetőként és kulturális újságíróként, valamint irodalomnépszerűsítő kampányai által sokat tett a kortárs irodalom népszerűsítéséért, többek között a Karc FM-en, majd a Hír FM-en 2017 óta futó, Poétikon című kulturális rádióműsor állandó műsorvezetőjeként. 2017-ben útjára indította a „Viselj verset!” költészet-népszerűsítő kampányt: egyedi, ideiglenes tetováláskollekciót tervezett, melyet kortárs költők idézeteiből állított össze. Ő tette hagyománnyá 2014-ben a verskarácsonyfa-állítást is, amelyben évről évre egy jótékony célt kapcsol össze az olvasás népszerűsítésével.

A szerző eddig megjelent kötetei: Léleksztriptíz, Testreszabás, Használt fényforrások, A Világfa kilenc ága, A hetedik Égbolt, Két világ közt alszik, Magyar Monszun.

