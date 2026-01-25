PoétikonBella István-díjköltészet

Viola Szandra költő, író kapta a Bella István-díjat

Viola Szandra költő, író kapta a Bella István-díjat, amelyet a Magyar Írószövetség és Érd Megyei Jogú Város 2008-ban közösen alapított. Az elismerést Rózsássy Barbara, a írószövetség elnökségi tagja és Csőzik László, Érd polgármestere pénteken adta át a díjazottnak.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 18:54
Idén Viola Szandra költő, író kapta a Bella István-díjat. Forrás: Szandra Viola Facebook oldala
Az ünnepségen Végh Attila Magyarország Babérkoszorúja- és Prima díjjal kitüntetett költő, író, a Magyar Írószövetség választmányi tagja laudációjában kiemelte: Viola Szandrát alkotásaiban  a dolgok esti lélekvándorlása, a nincsben maradt, a vant onnan kísértő világ foglalkoztatja, és a lét örök, megválaszolhatatlan kérdései forognak szövegeiben". Költészete "a barátság, a szeretet, a szerelem röntgenképe.

Viola Szandra az elismerés átvételét követően úgy nyilatkozott, hogy Bella István versei nagy hatással voltak rá.

Bella István is a magyar nyelv azon energiáit mozgatja, amelyekből a regösök, népköltők táplálkoztak. Szívesen visszaréved a mítoszok világáig, ahogy időnként én is. Érzek vele poétikus rokonságot is, költői univerzuma mérföldkő saját alkotói hangom keresése közben

–  mondta a díjazott.

Viola Szandra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar–kommunikáció–filozófia–pedagógia szakán diplomázott köztársasági ösztöndíjas hallgatóként. 2017 és 2022 között az Előretolt Helyőrség Íróakadémia ösztöndíjasa volt. 2024-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem ösztöndíjas doktorandusza művészettudomány szakon. Folyóiratokban főként verset, novellát, recenziót, színházi és tánckritikát publikál; verseskötetei mellett az utóbbi években ifjúsági regénytetralógián is dolgozik, melynek első két kötete már napvilágot látott.

Szerkesztőként, műsorvezetőként és kulturális újságíróként, valamint irodalomnépszerűsítő kampányai által sokat tett a kortárs irodalom népszerűsítéséért, többek között a Karc FM-en, majd a Hír FM-en 2017 óta futó, Poétikon című kulturális rádióműsor állandó műsorvezetőjeként. 2017-ben útjára indította a „Viselj verset!” költészet-népszerűsítő kampányt: egyedi, ideiglenes tetováláskollekciót tervezett, melyet kortárs költők idézeteiből állított össze. Ő tette hagyománnyá 2014-ben a verskarácsonyfa-állítást is, amelyben évről évre egy jótékony célt kapcsol össze az olvasás népszerűsítésével.

A szerző eddig megjelent kötetei: Léleksztriptíz, Testreszabás, Használt fényforrások, A Világfa kilenc ága, A hetedik Égbolt, Két világ közt alszik, Magyar Monszun.

A Bella István-díj korábbi kitüntetettjei: 

  • 2008 – Zsille Gábor, költő
  • 2009 – Nagy Gábor költő
  • 2010 – Iancu Laura költő
  • 2011 – Király Farkas költő, író
  • 2012 – Rózsássy Barbara költő
  • 2013 – Barna T. Attila költő
  • 2014 – Papp-Für János költő
  • 2015 – Falusi Márton költő
  • 2016 – Ughy Szabina költő
  • 2017 – Both Balázs költő
  • 2018 – Kürti László költő
  • 2019 – Simon Adri költő
  • 2020 – Lázár Balázs költő, színművész
  • 2021 – Nagy Zsuka költő, író, tanár
  • 2022 – Lőrincz P. Gabriella költő
  • 2023 – Dr. Lajtos Nóra író, költő, irodalomtörténész
  • 2024 – Mirtse Zsuzsa költő, író
  • 2025 – Tomaji Attila költő, irodalomtörténész.

 

