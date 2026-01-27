Zsigmond Dezsőéletműdíjdokumentumfilm

Emberi sorsok a dokumentumfilmes szemével

A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál életműdíját idén Zsigmond Dezső, Balázs Béla-díjas filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozatának vezetője kapta. A február elsején záruló fesztivál válogatást is vetít korábbi filmjeiből, lehetőséget kínálva arra, hogy a közönség átfogó képet kapjon a filmrendező következetes, hosszú évtizedeken át épülő alkotói pályájáról. Zsigmond Dezsőt a fesztiválon szerdán debütáló legújabb dokumentumfilmjéről, A tűz szájából című alkotásról, pályájáról és filmkészítői látásmódjáról is kérdeztük.

Bényei Adrienn
2026. 01. 27. 5:45
Szereplői sorsát később is figyelemmel kíséri a filmrendező. Fotó: Kurucz Árpád
Zsigmond Dezső dokumentumfilmjeit a szívével is készíti, szereplői sorsát később is figyelemmel kíséri, segíti őket. Alkotásaiban gyakran a történelem sodrába került kisember sorsa, valamint a felragyogó emberség szép példái jelennek meg, magyar sorsok múlt és jelen időben. Dokumentumfilmjei Közép-Európa legjobbjai között szerepelnek, játékfilmjei pedig több esetben hiánypótlónak számítanak.

Zsigmond Dezső
Zsigmond Dezső szívvel készíti filmjeit. Fotó: Kurucz Árpád

Zsigmond Dezső látásmódja

Legújabb munkája, A tűz szájából olyan történetet tár elénk, amely szinte hihetetlennek tűnik, pedig minden pillanata igaz. A Kárpátalján élő Szabina sorsa a nyomorból, a kiszolgáltatottságból és a félelemből indul, mégis a tisztaságról, a kitartásról és az anyai szeretet erejéről szól. A film ritka vallomás arról, miként maradhat makulátlan az ember lelke akkor is, amikor az élet a legmélyebb sötétségbe taszítja. Értéke nemcsak témájából fakad, hanem abból az időbeli ívből is, amelyben a múlt és a jelen egymásba fonódik. Szabina huszonöt év után néz szembe újra gyerekkora árnyaival, miközben végigkísérjük azt az utat, amely végül egy szabadabb, tisztább élet felé vezeti őt és gyermekeit. A rendező nem fogalmaz meg konkrét üzeneteket, hagyja, hogy a történet maga szóljon arról, hogy a legmélyebb szenvedések sem törlik ki az ember méltóságát.

Zsigmond Dezső szerint a dokumentumfilmes munka alapja a szereplőkkel kialakított bizalom és annak a világnak a megteremtése, amelyben otthon érzik magukat.  

Itt a játékfilmek és a dokumentumfilmek egy egész különös határfelülete működik – magyarázza a rendező. Ez azt jelenti, hogy miközben az emberek természetesen élik az életüket, a film igényel olyan sűrítést, amelyhez a játékfilmes eszközök is segítséget adnak. – Nagyon fontos az, hogy olyan jeleneteket, dolgokat csináltassunk az emberekkel, amelyeket amúgy is megtennének, csak talán néhány nap vagy hét múlva. A cél az, hogy a szereplők a saját közegükben maradjanak.

Így, noha nem lépjük túl a dokumentumfilm kereteit, ott van a lehetőség arra, hogy a képet kitágítsuk – mondja. A filmek alapja számára mindvégig az emberi kapcsolat. Arra, hogy valóban „szívvel” dolgozik-e, így felel: – Másképpen nem is tudok. A nézőnek is érzelmek kellenek, de sokszor barátságok születnek forgatás közben. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyenrangúnak kell lenni a szereplőkkel. 

Akkor működik jól a helyzet, ha a szereplők azt látják: a filmes nem „fentről” érkezik, hasonlóak vagyunk, nem különbözünk tőlük.  A közelségnek még a legegyszerűbb gesztusokban is szerepe van

– meséli. 

A filmrendező pályájának indulása egy sajátos korszaklenyomat. Gyöngyösön született, ott nőtt fel. Édesapja politikai okokból Rákosi börtönében volt. Később kapott ugyan némi jóvátételt, de azt már nem sokáig élvezhette. Édesanyja tanárnő volt, kevés fizetésért, de Zsigmond Dezső úgy véli: – Sokat kaptam lelkileg otthon, ami arra sarkallt, hogy jussak valamire. A filmkészítés kapuját a Balázs Béla Stúdió nyitotta meg előttem, ahol olyan, számunkra nagy emberek, mint például Bódy Gábor, Dárday István vagy Tarr Béla működtek – fejtette ki Zsigmond Dezső. Bár eredetileg játékfilmben gondolkodott, de hamar megtapasztalta, hogy a filmkészítésben sokszor a lehetőségek döntik el az irányt. A dokumentumfilm később nemcsak pályája gerince lett, hanem a legnagyobb sikereket is e műfajban aratta. Erdélyi Jánossal dolgozott sokáig együtt. Közös munkájuk egyik meghatározó állomásaként említi a mosonmagyaróvári sortűzről és megtorlásról szóló filmjüket, amely megnyerte a magyar filmszemlét. Olyan alkotókkal versenyeztek ekkor, mint Sára Sándor, Schiffer Pál vagy a Gulyás testvérek.  Arra a kérdésre, hogy inkább embereket talál meg vagy témát, Zsigmond Dezső egyértelmű választ ad: 

Mindkettőt, mert karizmatikus, jó ember nélkül nincs jó dokumentumfilm. A dokumentumfilmről azt mondják, hogy objektív, amiben van is igazság, de amint egy kamera megjelenik, egy alkotói szűrőn keresztül kerül a vászonra a téma. Mindig nagyon jó figurákat sikerült találnom, akik hozták magukkal a témát is. Kétszer kaptam meg a Közép-Európa legjobb dokumentumfilmje díjat az Aranykalyiba és a Csigavár című filmért.

Az Aranykalyiba főszereplője Emilke, egy Tamás Áron Ábeléhez hasonló forma fiúgyerek, csak ő a gyimesi Hidegség egyik kalyibájában élt, fenn a hegyen. Tavasztól hóhullásig a teheneket legeltette, a tejből sajtot készített, s csak olyankor látta a szüleit, amikor hol az egyik, hol a másik feljött a kalyibához és hazavitte a sajtot. Ő talált meg engem, amikor a forgatás során az egyik kalyibában laktam és összebarátkoztunk – mondta mosolyogva. Az erdélyi világ hívása nála személyes: – Nagyapám Erdélyből származott, megvoltak az erdélyi gyökereim, de csak valamikor 30 éves koromban jutottam el oda először – árulja el. A témák keresése aztán faluról falura haladva vált szenvedéllyé számára: – Ezeket a mikroközösségeket térképeztük fel, de ez sem szociográfia volt elsősorban, hanem emberi anyag – fogalmaz. 

A témaválasztásnál nem a kifejezetten fekete dolgokat kedveli, szereplői mindig valami fényt gyújtanak, valami szépséget mutatnak be, amiért a film készül. 

– Azt gondolom, hogy valahol a dokumentumfilmek is, mint más alkotások, igazságot próbálnak a világon teremteni. Az emberek sorsán keresztül, akik sokszor kisemberek a szó hagyományos értelmében, pedig valójában nagy emberek, csak a társadalom nem ismeri vagy nem ismeri el őket – foglalja össze Zsigmond Dezső. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

