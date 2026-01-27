Emberi sorsok a dokumentumfilmes szemével

Zsigmond Dezső dokumentumfilmjeit a szívével is készíti, szereplői sorsát később is figyelemmel kíséri, segíti őket. Alkotásaiban gyakran a történelem sodrába került kisember sorsa, valamint a felragyogó emberség szép példái jelennek meg, magyar sorsok múlt és jelen időben. Dokumentumfilmjei Közép-Európa legjobbjai között szerepelnek, játékfilmjei pedig több esetben hiánypótlónak számítanak.

Zsigmond Dezső szívvel készíti filmjeit. Fotó: Kurucz Árpád

Zsigmond Dezső látásmódja

Legújabb munkája, A tűz szájából olyan történetet tár elénk, amely szinte hihetetlennek tűnik, pedig minden pillanata igaz. A Kárpátalján élő Szabina sorsa a nyomorból, a kiszolgáltatottságból és a félelemből indul, mégis a tisztaságról, a kitartásról és az anyai szeretet erejéről szól. A film ritka vallomás arról, miként maradhat makulátlan az ember lelke akkor is, amikor az élet a legmélyebb sötétségbe taszítja. Értéke nemcsak témájából fakad, hanem abból az időbeli ívből is, amelyben a múlt és a jelen egymásba fonódik. Szabina huszonöt év után néz szembe újra gyerekkora árnyaival, miközben végigkísérjük azt az utat, amely végül egy szabadabb, tisztább élet felé vezeti őt és gyermekeit. A rendező nem fogalmaz meg konkrét üzeneteket, hagyja, hogy a történet maga szóljon arról, hogy a legmélyebb szenvedések sem törlik ki az ember méltóságát.

Zsigmond Dezső szerint a dokumentumfilmes munka alapja a szereplőkkel kialakított bizalom és annak a világnak a megteremtése, amelyben otthon érzik magukat.

Itt a játékfilmek és a dokumentumfilmek egy egész különös határfelülete működik – magyarázza a rendező. Ez azt jelenti, hogy miközben az emberek természetesen élik az életüket, a film igényel olyan sűrítést, amelyhez a játékfilmes eszközök is segítséget adnak. – Nagyon fontos az, hogy olyan jeleneteket, dolgokat csináltassunk az emberekkel, amelyeket amúgy is megtennének, csak talán néhány nap vagy hét múlva. A cél az, hogy a szereplők a saját közegükben maradjanak.

Így, noha nem lépjük túl a dokumentumfilm kereteit, ott van a lehetőség arra, hogy a képet kitágítsuk – mondja. A filmek alapja számára mindvégig az emberi kapcsolat. Arra, hogy valóban „szívvel” dolgozik-e, így felel: – Másképpen nem is tudok. A nézőnek is érzelmek kellenek, de sokszor barátságok születnek forgatás közben. Nagyon fontosnak tartom, hogy egyenrangúnak kell lenni a szereplőkkel.

Akkor működik jól a helyzet, ha a szereplők azt látják: a filmes nem „fentről” érkezik, hasonlóak vagyunk, nem különbözünk tőlük. A közelségnek még a legegyszerűbb gesztusokban is szerepe van

– meséli.