Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

aknay jánosszentendrevitályos eszter

Végső búcsút vettek Aknay János festőművésztől Szentendrén

Február 14-én, szombaton délután kísérték utolsó útjára Aknay János Kossuth-díjas festőművészt, a Nemzet Művészét a szentendrei Sztaravodai úti köztemetőben. A kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakjától családtagjai, barátai, pályatársai és tisztelői vettek búcsút.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 12:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aknay János január 26-án, életének 77. évében hunyt el. Február 14-én, szombaton délután kísérték utolsó útjára a szentendrei Sztaravodai úti köztemetőben. Temetésén családja, barátjai és tisztelői vettek részt. 

Vitályos Eszter kormányszóvívő így írt erről közösségi oldalán:

Aknay János távozásával nemcsak a magyar művészeti élet lett szegényebb, hanem mi is – mindannyian, akik ismerhettük őt. Számomra többet jelentett egy korszakos művésznél: utat mutatott, bátorító szó volt, csendes jelenlét. Valaki, aki nemcsak a képein keresztül tanított, hanem figyelmével, derűjével, emberségével is.

Fülöp Zsolt Szentendre polgármestre több fotót is megosztott a temetésről a következő megható szöveggel:

Aknay Jánostól, az angyalok festőjétől, Szentendre díszpolgárától búcsúztunk. Emlékét, műveit megőrizzük. 

Aknay Jánost Szentendre Város Önkormányzata, a Magyar Művészeti Akadémia, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium is saját halottjának tekintette. Nyughelye a Sztaravodai úti köztemetőben, a város díszsírhelyeinek közelében található.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu