Végső búcsút vettek Aknay János festőművésztől Szentendrén

Aknay János január 26-án, életének 77. évében hunyt el. Február 14-én, szombaton délután kísérték utolsó útjára a szentendrei Sztaravodai úti köztemetőben. Temetésén családja, barátjai és tisztelői vettek részt.
Vitályos Eszter kormányszóvívő így írt erről közösségi oldalán:
Aknay János távozásával nemcsak a magyar művészeti élet lett szegényebb, hanem mi is – mindannyian, akik ismerhettük őt. Számomra többet jelentett egy korszakos művésznél: utat mutatott, bátorító szó volt, csendes jelenlét. Valaki, aki nemcsak a képein keresztül tanított, hanem figyelmével, derűjével, emberségével is.
