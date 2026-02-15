Végső búcsút vettek Aknay János festőművésztől Szentendrén

Aknay János távozásával nemcsak a magyar művészeti élet lett szegényebb, hanem mi is – mindannyian, akik ismerhettük őt. Számomra többet jelentett egy korszakos művésznél: utat mutatott, bátorító szó volt, csendes jelenlét. Valaki, aki nemcsak a képein keresztül tanított, hanem figyelmével, derűjével, emberségével is.