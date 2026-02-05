Rendkívüli

Aknay János festőművészt február 14-én temetik

aknay jánosszentendremagyar művészeti akadémia

Aknay János festőművészt február 14-én temetik

Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművésztől február 14-én, szombaton 14 órakor Szentendrén, az Új köztemetőben vesznek végső búcsút.

Forrás: MTI2026. 02. 05. 12:40
Aknay János festőművész Fotó: Teknős Miklós
A nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja január 26-án, életének hetvenhetedik évében hunyt el. A temetésre római katolikus szertartás szerint kerül sor – közölte a a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. A család kérése, hogy mindenki egy szál virággal búcsúzzon Aknay Jánostól

20211110 Szentendre Aknay János festőművész a műtermében. fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet
Aknay János szentendrei műtermében (Fotó: Teknős Miklós)

A festőművész gyászmiséjét február 13-án 15 órakor Szentendrén, a Péter-Pál-templomban tartják.

Aknay Jánost saját halottjának tekinti Szentendre városa, az MMA, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium. 

Aknay János a 20. századi szentendrei festészet konstruktív-szürrealista, a Vajda Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre, Barcsay Jenő és Deim Pál nevével és művészetével fémjelzett irányzat kiemelkedő és meghatározó alakja volt. 

1949. február 28-án született Nyíregyházán, művészeti tanulmányait a Debreceni Medgyessy Ferenc Képzőművészeti Körben kezdte meg, majd 1962 és 1967 között Budapesten, a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban tanult. 1971-től haláláig Szentendrén élt és alkotott. 

1972-ben alapító tagja volt a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak, amelynek 2004 és 2008 között elnöki tisztét is betöltötte. Első önálló kiállításait a hetvenes évek első felében rendezte. Az elmúlt öt évtizedben a hazai és külföldi kiállítások állandó szereplője volt. 

Művei számos közgyűjteményben megtalálhatóak, köztük van a Magyar Nemzeti Galéria, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum, a Kecskeméti Képtár, a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye, a szentendrei Ferenczy Múzeum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 

Aknay János művészi alkotómunkája mellett a kezdetektől rendkívül aktív és széleskörű művészeti szervezőtevékenységet is kifejtett: kezdetben Szentendre művészeti életében, majd az ezredfordulót követően az országos művészeti fórumokon is számos szervezetben, társaságban, testületben, kuratóriumban (Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, Művészeti Alap - Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, Nemzeti Kulturális Alap) vezető szerepet vállalt. 2011 óta volt a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 

2000-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést, két évvel később Munkácsy Mihály-díjas, 2010-ben Kossuth-díjas lett. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje elismerést 2017-ben vehette át, 2021-től a nemzet művésze volt.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

