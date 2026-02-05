Aknay János festőművészt február 14-én temetik

A nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja január 26-án, életének hetvenhetedik évében hunyt el. A temetésre római katolikus szertartás szerint kerül sor – közölte a a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete. A család kérése, hogy mindenki egy szál virággal búcsúzzon Aknay Jánostól.

Aknay János szentendrei műtermében (Fotó: Teknős Miklós)

A festőművész gyászmiséjét február 13-án 15 órakor Szentendrén, a Péter-Pál-templomban tartják.

Aknay Jánost saját halottjának tekinti Szentendre városa, az MMA, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Aknay János a 20. századi szentendrei festészet konstruktív-szürrealista, a Vajda Lajos, Korniss Dezső, Bálint Endre, Barcsay Jenő és Deim Pál nevével és művészetével fémjelzett irányzat kiemelkedő és meghatározó alakja volt.