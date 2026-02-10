Attila, Isten ostora Ravennában + galéria

Az előadás a hun király utolsó itáliai hadjáratának idejére fókuszál, amikor Attila seregei elérik Ravenna kapuit. A darab középpontjában az a történelmileg dokumentált, ám tartalmában homályba vesző találkozás áll, amely Attila király és Leó pápa között zajlott le. A szerző ezt a legendákat szülő, titokzatos találkozást gondolta tovább: politikát, hitet, személyes felelősséget és sorsszerűséget kapcsol össze egy olyan gondolati térben, amely egyszerre archaikus és mai.

I. Leó pápa (Jászai László) és Attila király (Jánosi Dávid) találkozása (Fotó: Polyák Attila)

Attila egyszerre uralkodó és esendő ember

A hun uralkodó alakja nem egyoldalúan heroizált figura, hanem döntései súlyával küzdő államférfi és esendő ember. Nem vérszomjas barbár, ahogy a nyugati források állítják, hanem választása tétjét felismerő uralkodó. Ezzel az új megközelítéssel „Isten ostorát”, „a földkerekség ijedelmét” állítja a fókuszba és hozza hozzánk közel, aki kora leghatalmasabb nomád birodalmát uralta az V. században. Befolyása Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt.