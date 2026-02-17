Budapesten épült meg a világ első elektromos földalatti vasútja, most többet megtudhat róla

A regisztrált látogatók a 130 éves kisföldalatti történetével ismerkedhetnek meg, és megnézhetik az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki tárlatot is. A Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban a vezetett túrák minden nap 11 órakor kezdődnek, a programra a BKV weboldalán előzetesen regisztrálni kell – olvasható a BKV Zrt. keddi tájékoztatójában. A tárlatvezetéseken normál díjszabású belépőjeggyel lehet részt venni, a hat év alattiak és a hetven év felettiek számára a belépés ingyenes. A BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumát egy régi alagútszakaszban rendezték be.

A kiállításon tárgyi emlékek, eredeti dokumentumok, tervrajzok, térképek, fotók és modellek mutatják be a világ első, elektromos üzemre tervezett földalatti vasútját.

Megtekinthető három különleges, eredeti vasúti kocsi is: az 1-es, a 19-es és a 81-es pályaszámú, korhűen megőrzött járművekbe a résztvevők be is léphetnek. Mint felidézték,

az idén 130 éves Millenniumi Földalatti Vasút az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült el, és ma már a világ technikai mérföldköveként tartják számon.

Csak a híres londoni metró régebbi nála, ott azonban kezdetben gőzmozdonyok vontatták a szerelvényeket, a budapesti kisföldalatti viszont már születésekor a jövőt képviselte az elektromos meghajtással – hangsúlyozták a közleményben. A vezetett séták résztvevői az állandó kiállítás mellett megtekinthetik az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki tárlatot is, amely bemutatja, hogy az elmúlt 75 évben hogyan élték meg és használták a gyerekek a főváros közösségi közlekedését.

Az idegenvezetők világnapjának fővárosi programsorozatát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. A Földalatti Vasúti Múzeum évről évre csatlakozik a kezdeményezéshez, a BKV ugyanis fontosnak tartja, hogy megőrizze és minél több emberrel megismertesse Budapest gazdag közlekedéstörténeti örökségét – áll a közleményben.