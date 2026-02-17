kisföldalattikiállításBKV

Budapesten épült meg a világ első elektromos földalatti vasútja, most többet megtudhat róla

Exkluzív és csoportos tárlatvezetéssel várja az érdeklődőket a BKV Földalatti Vasúti Múzeuma február 19. és 22. között Budapesten az idegenvezetők világnapja alkalmából.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 16:48
Forrás: Fortepan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A regisztrált látogatók a 130 éves kisföldalatti történetével ismerkedhetnek meg, és megnézhetik az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki tárlatot is. A Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban a vezetett túrák minden nap 11 órakor kezdődnek, a programra a BKV weboldalán előzetesen regisztrálni kell – olvasható a BKV Zrt. keddi tájékoztatójában. A tárlatvezetéseken normál díjszabású belépőjeggyel lehet részt venni, a hat év alattiak és a hetven év felettiek számára a belépés ingyenes. A BKV Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumát egy régi alagútszakaszban rendezték be. 

A kiállításon tárgyi emlékek, eredeti dokumentumok, tervrajzok, térképek, fotók és modellek mutatják be a világ első, elektromos üzemre tervezett földalatti vasútját. 

Megtekinthető három különleges, eredeti vasúti kocsi is: az 1-es, a 19-es és a 81-es pályaszámú, korhűen megőrzött járművekbe a résztvevők be is léphetnek. Mint felidézték, 

az idén 130 éves Millenniumi Földalatti Vasút az 1896-os millenniumi ünnepségekre készült el, és ma már a világ technikai mérföldköveként tartják számon. 

Csak a híres londoni metró régebbi nála, ott azonban kezdetben gőzmozdonyok vontatták a szerelvényeket, a budapesti kisföldalatti viszont már születésekor a jövőt képviselte az elektromos meghajtással – hangsúlyozták a közleményben. A vezetett séták résztvevői az állandó kiállítás mellett megtekinthetik az Így utaz(t)unk mi – A fővárosi közösségi közlekedés gyerekszemmel című időszaki tárlatot is, amely bemutatja, hogy az elmúlt 75 évben hogyan élték meg és használták a gyerekek a főváros közösségi közlekedését.

Az idegenvezetők világnapjának fővárosi programsorozatát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara koordinálja. A Földalatti Vasúti Múzeum évről évre csatlakozik a kezdeményezéshez, a BKV ugyanis fontosnak tartja, hogy megőrizze és minél több emberrel megismertesse Budapest gazdag közlekedéstörténeti örökségét – áll a közleményben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRadnai Márki

Juj de izgi!

Bayer Zsolt avatarja

Hogy biztos-e? Egészen biztos, hogy biztos!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.