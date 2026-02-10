Ma nyolcvanéves Jávori Ferenc „Fegya”, a magyarországi klezmer meghatározó alakja

A kárpátaljai, akkor a Szovjetunióhoz tartozó Munkácson született, Fjodor Jakovlevics Jakubovics néven anyakönyvezték.

Jávori Ferenc születésnapi estjét március 7-én tartják a Budapest Kongresszusi Központban (Fotó: jegy.hu)

Fegya, Feri, Efrajim

A többnemzetiségű városban a ruszinok Fegyának, a magyarok Ferinek, a zsidók Efrajimnak szólították, családjában otthon jiddisül beszéltek. Beíratták a munkácsi zeneiskolába, zongorázni szeretett volna, de a gyakorlatias igazgató a sztálini korszak erősödő antiszemitizmusa miatt inkább a hegedűt ajánlotta, mondván: azzal gyorsabban lehet menekülni. Már gyerekként vonzották a jiddis dalok, a klezmer világa.

Tizenhat évesen felkereste Galambos Gyula cigányprímást, hogy tanítsa meg klezmert játszani, a tőle hallott dallamokat lekottázta, magnóra vette, ma is ezt tartja legfőbb zenei forrásának.

A drohobicsi Zeneművészeti Egyetem hegedű szakának elvégzése után Nagyszőlősön (Vinohragyiv), majd Huszton tanított. Eridan néven szovjet slágereket játszó zenekart alapított, egyik dalukkal bejutottak a szovjet Ki mit tud? döntőjébe is, de a csillagtérképen véletlenszerűen kiválasztott nevüket az éber pártcenzúra cionista összeesküvésnek vélte, a zenekart betiltották. Családjával 1975-ben települt át Magyarországra, két évvel később magyar állampolgár lett. Az Operettszínház zenekari hegedűseként játszott, de egyre inkább a színpadra, a klezmer zene újraélesztésére, bemutatására vágyott.

1990-ben 12 taggal megalapította a Budapest Klezmer Bandet, az 1995-től hétfős együttesnek ma is vezetője.

Az 1990-es Zsidó Filmfesztiválon debütáltak, de az itthon szinte ismeretlen klezmert a szűkkörű hallgatóság idegenkedve, hűvösen fogadta. A közönséget a Fegya által készített zenei átiratokat játszva, lépésről lépésre hódították meg. Első lemezüket 1995-ben Éjszaka az Éden hegyen címmel adták ki, ezt követte A 7:40-es vonat (1997), a Purim (1999), a Yiddishe Blues és a Klezmer Magic (2000), a Klezmer Szvit (2001), a Le Chajem Rebbe, a Le Chajem Budapest (2005) és a 2011-es Pannon dalok című, a Kárpát-medence gazdag népzenei világát ötvöző, Rost Andreával közös albumuk.