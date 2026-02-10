klezmer80Budapest Kongresszusi Központ

Ma nyolcvanéves Jávori Ferenc „Fegya”, a magyarországi klezmer meghatározó alakja

Február 10-én ünnepli nyolcvanadik születésnapját Jávori Ferenc „Fegya” Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, a Budapest Klezmer Band alapítója, a tradicionális zsidó klezmer népszerűsítője és mestere.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 12:27
Jávori Ferenc 80 éves Forrás: Jávori Ferenc hivatalos oldala
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kárpátaljai, akkor a Szovjetunióhoz tartozó Munkácson született, Fjodor Jakovlevics Jakubovics néven anyakönyvezték.

Ma 80 éves Jávori Ferenc „Fegya”, a magyarországi klezmer meghatározó alakja
Jávori Ferenc születésnapi estjét március 7-én tartják a Budapest Kongresszusi Központban (Fotó: jegy.hu)

Fegya, Feri, Efrajim

A többnemzetiségű városban a ruszinok Fegyának, a magyarok Ferinek, a zsidók Efrajimnak szólították, családjában otthon jiddisül beszéltek. Beíratták a munkácsi zeneiskolába, zongorázni szeretett volna, de a gyakorlatias igazgató a sztálini korszak erősödő antiszemitizmusa miatt inkább a hegedűt ajánlotta, mondván: azzal gyorsabban lehet menekülni. Már gyerekként vonzották a jiddis dalok, a klezmer világa. 

Tizenhat évesen felkereste Galambos Gyula cigányprímást, hogy tanítsa meg klezmert játszani, a tőle hallott dallamokat lekottázta, magnóra vette, ma is ezt tartja legfőbb zenei forrásának.

 

A drohobicsi Zeneművészeti Egyetem hegedű szakának elvégzése után Nagyszőlősön (Vinohragyiv), majd Huszton tanított. Eridan néven szovjet slágereket játszó zenekart alapított, egyik dalukkal bejutottak a szovjet Ki mit tud? döntőjébe is, de a csillagtérképen véletlenszerűen kiválasztott nevüket az éber pártcenzúra cionista összeesküvésnek vélte, a zenekart betiltották. Családjával 1975-ben települt át Magyarországra, két évvel később magyar állampolgár lett. Az Operettszínház zenekari hegedűseként játszott, de egyre inkább a színpadra, a klezmer zene újraélesztésére, bemutatására vágyott. 

1990-ben 12 taggal megalapította a Budapest Klezmer Bandet, az 1995-től hétfős együttesnek ma is vezetője.

 

Az 1990-es Zsidó Filmfesztiválon debütáltak, de az itthon szinte ismeretlen klezmert a szűkkörű hallgatóság idegenkedve, hűvösen fogadta. A közönséget a Fegya által készített zenei átiratokat játszva, lépésről lépésre hódították meg. Első lemezüket 1995-ben Éjszaka az Éden hegyen címmel adták ki, ezt követte A 7:40-es vonat (1997), a Purim (1999), a Yiddishe Blues és a Klezmer Magic (2000), a Klezmer Szvit (2001), a Le Chajem Rebbe, a Le Chajem Budapest (2005) és a 2011-es Pannon dalok című, a Kárpát-medence gazdag népzenei világát ötvöző, Rost Andreával közös albumuk. 

A zenekar 30 éves jubileumát 2020-ban a Gyere, táncolj velem című CD-vel ünnepelték, amelyre korábban csak koncerteken játszott, de még sosem rögzített dalokat válogattak. 2008-ban a budapesti Müpában Purimtól a Menyasszonytáncig címmel tartott szerzői estje egyben a Budapest Klezmer Band és a Liszt Ferenc Kamarazenekar új, közös lemezbemutatója is volt, CD-jük A klezmer mestere alcímmel jelent meg.

Hagyomány korszerűsítve

Dallamaik Közép-Kelet-Európa egykor virágzó zsidó zenei kultúrával rendelkező területéről származnak, a jiddis kultúrát és a kelet-európai hangszeres zsidó népzene világát emelik vissza a kortárs zenébe. A hagyományt Fegya átirataival „korszerűsítették”, dallamait a mai fül számára még vonzóbbá tették, és nemcsak itthon, hanem külföldön is sikerre vitték. Mint Jávori mondja, a klezmer minden melódiájából a remény, az élni akarás hallható. Több mint három és fél évtizedes pályafutásuk során bejárták szinte az egész világot, Fegya 2011-ben, harmincöt év után először szülővárosában, Munkácson is felléphetett. 

Koncertjeik, lemezfelvételeik mellett sikeres színházi produkciókban is közreműködtek (több alkalommal élő zenei kísérettel), köztük 1996-ban a Madách Színház, majd a veszprémi Pannon Várszínház Hegedűs a háztetőn című musicaljében, az 1999-ben a Győri Balettel közösen színpadra vitt első klezmerbalett, a Purim, avagy a sorsvetés előadásában, valamint a Pécsi Nemzeti Színházban 2010-ben bemutatott Getto című zenés drámában, amelyhez Fegya 14 új dalt írt. Jávori 1999-ben a Liszt Ferenc Kamarazenekart vezető Rolla János felkérésére, 

a klezmer és a klasszikus zene ötvözésével komponálta meg a műfajteremtő Klezmer Szvitet. 

A Dohány utcai zsinagógában bemutatott mű azóta már 12 tételesre bővült és CD-n is megjelent. A Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapest Klezmer Band közös zenéjére készült el 2003-ban a Győri Balett Zenélő lélek című Klezmer Táncszvitje. A Magyar Fesztivál Balett 2006-ban mutatta be a Markó Iván, Jávori és a zenekar együttműködéséből megszületett Rómeó és Júlia Jeruzsálemben című előadást.

Az első klezmer musical

Ugyanabban az évben az Operettszínházban debütáltak a Jávori által komponált első klezmer musicallel, egyben a világ első klezmer operettjével, a Menyasszonytánccal, amelyet 2019-ben megújítva ismét színpadra állítottak. Fegya 2018-ban az Operettszínházban tartott szerzői estet Levelek otthonról címmel. Müller Péter Sziámival éveken át dolgozott a Levi Strauss történetét bemutató klezmer musicalen, amely 2022-ben Kerényi Miklós Gábor rendezésében, Lévi Story! - A Farmerkirály címmel debütált Veszprémben, majd az Erkel Színházban is bemutatták.

 

Művészetét Kodály Zoltán-díjjal (2000), Artisjus-díjjal (2001), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (2003), eMeRTon-díjjal (2004), a Magyar Zsidó Kultúráért díjjal (2006), érdemes művész címmel (2009) és Pro Urbe Budapest (2013) kitüntetéssel ismerték el. 2014-ben Kossuth-díjat kapott a magyar zenei kultúra szerves részét képező klezmer stílus nemzetközi népszerűsítéséért, valamint kiemelkedő zeneszerzői és előadóművészi pályája elismeréseként. 2015-ben együttese, a Budapest Klezmer Band Prima Primissima közönségdíjas lett. 2022-ben Hazám-díjban részesült.

 

Jávori Ferenc ma is aktív. 2024-ben jelent meg az életéről szóló Fegya - A klezmer varázsa című könyv. 2025 decemberében a Miskolci Nemzeti Színház az ő zenéjével mutatta be Joshua Sobol Gettó című zenés színművét.

Jubileumi koncert a Budapest Kongresszusi Központban

A magyarországi klezmer műfaj megteremtőjének, a több mint harmincéves múltra visszatekintő Budapest Klezmer Band alapítójának és vezetőjének bensőséges hangulatú születésnapi estjét március 7-én tartják a Budapest Kongresszusi Központban. 

A születésnapi koncerten kirajzolódik Fegya pályája és életműve a gyermekkortól kezdve a budapesti éveken át egészen a visszhangos európai és amerikai sikerekig, 

és felcsendülnek szerzeményei. A koncerten a Budapest Klezmer Band játszik, amely sajátos kompozícióiban sok humorral és életörömmel ötvözi a hagyományos jiddis motívumokat más népzenei elemekkel és egy csepp modernitással. Az összeállításban instrumentális és vokális szerzemények egyaránt helyet kapnak, ez utóbbiakban pedig számos vendégművész is közreműködik.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu