A magyar hozomány – Kelengyeládák és titkaik

Ma délután nyílik A magyar hozomány – Kelengyeládák és titkaik a Kárpát-medencében című kiállítás Balassagyarmaton, a Jánossy Galériában. A Dunakanyar Népművészeti Egyesület által szervezett kiállítás a Kárpát-medence nagy néprajzi tájegységein keresztül, két párhuzamos ösvényen vezeti a látogatót. Az egyik ösvényen bemutatják egy-egy jelentősebb bútorfestő központ újraálmodott kelengyeládáját, a másik ösvényen betekintést adnak a XVIII–XIX. századi női életút szerepeibe a születéstől a halálig. A kiállítás április 12-ig látogatható Balassagyarmaton, majd Cegléden, Bicskén és Százhalombattán is bemutatják.

Bényei Adrienn
2026. 02. 14. 8:00
Nyesténé Karácsonyi Judit : Váraljai láda Fotó: DNE
A magyar hozomány – Kelengyeládák és titkaik a Kárpát-medencében című kiállításon bemutatkoznak azok a szakemberek, akik tovább éltették vagy újraélesztették a bútorfestés hagyományát. A részt vevő bútorfestők elismert mesterek, népi iparművészek és népi bútorfestésben jártas alkotók szerte a Kárpát-medencéből. A tárlaton 52 alkotó összesen 59 kelengyés ládáját mutatják be Magyarországról, Erdélyből, a Délvidékről és a Felvidékről.

kelengyeládák
Kelengyeládák a kiállításon. Fotó: DNE

A kelengyeládák titkai

A kiállítás mögött több mint egyéves, elkötelezett kutatómunka áll. A bútorfestők a Kárpát-medence számos tájegységén jártak, múzeumokat, tájházakat, magángyűjteményeket, néprajzos és restaurátor szakembereket kerestek fel, hogy feltárják a még fellelhető kelengyeládák színes motívumvilágát és stílusjegyeit. A gyűjtőutak során szerzett történeteket az alkotók a kiállítás megnyitójára is elhozzák.

A kelengyeláda, mint a kelengye tárolója, minden társadalmi réteg hozományában szerepelt. A legreprezentatívabb népi bútordarab volt, sok menyasszonyt kísérve évszázadokon keresztül a házasságba. A kelengyeláda főszereplője volt a lakodalmi rítusnak, ráadásul érzelmi kötelék fűzte hozzájuk az asszonyokat, hiszen ezek kelengyebútorként, szüleik házasságkötésükre adott ajándékaként kerültek tulajdonukba.

A fennmaradt kelengyeládák és a benne tárolt kelengye egy hosszú korszak lenyomatát hordozzák. Díszítő motívumaik mestereikről, közösségekhez tartozásról és egyéni kifejezésmódról egyaránt tanúskodnak. A ládák színei és díszítettsége koronként és tájegységenként, néprajzi csoportonként változik. 

A balassagyarmati kiállítást Igyártó Gabriella, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezetője nyitja meg ma 14 órakor,

köszöntőt mond Székely Csilla népi iparművész, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagja és Zolnyánszki Zsolt, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ galériavezetője. Közreműködik: Gaál János nyugalmazott restaurátor, bútorfestő, „Népművészet Mestere” díjas és 
Pleszkán Orsolya bútorfestő.

 

Google News
