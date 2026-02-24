Testhezálló szerep: Lily Collins alakítja Audrey Hepburnt egy új életrajzi filmben

Az 1961-es Álom luxuskivitelben születésének történetét dolgozza fel az új film, amelyben az Emily Párizsban sztárja, Lily Collins alakítja Audrey Hepburnt. A produkció a legendás romantikus vígjáték viharos előkészületeit és forgatási drámáit is bemutatja – írja a portál.

A színésznő nemcsak a főszerepet játssza, hanem producerként is részt vesz a munkálatokban.

A Sam Wasson Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman című kötete alapján készülő forgatókönyvet Alena Smith és Sam Wasson fejlesztik, a rendező kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Álom luxuskivitelben Truman Capote kisregénye alapján készült, és a különc társasági hölgy, Holly Golightly és egy pályakezdő író kapcsolatát követi. A most készülő film a romantikus vígjáték megszületésének teljes történetét mutatja be, a kaotikus előkészítéstől a forgatási nehézségekig.