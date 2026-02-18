Mit veszítünk, ha nem akarunk tudomást venni a halálról? – interjú Welczenbach Balázzsal

– Memento mori, vagyis „Emlékezz a halálra” – olyan borúsan hangzik, nem elég erre a halottak napja?

– Röviden: nem (nevet). Komolyabbra fordítva a szót: szinte minden történeti korszak fontosnak tartotta, hogy az ember minél gyakrabban – akár naponta – elmélkedjen a halálról. Elég csak az európai kultúrát alapvetően meghatározó sztoicizmusra és kereszténységre gondolnunk. Seneca és Szent Benedek egyaránt arra buzdítanak, hogy a halált nap mint nap tartsuk szemünk előtt.

Az élet realitásához ugyanis szervesen hozzátartozik annak vége is, amely – az emberiség közös hite szerint – meghatározza a halál utáni létezést. Ebben a meggyőződésben gyakorlatilag minden kultúra osztozott; mondhatni az emberiség közös krédója volt és a jelenkori nyugati világot leszámítva ma is az.

– Mi volt az az indíttatás, amely a Memento mori megírására ösztönözte?

– Azon túl, hogy mindig is érdekelt a halál témaköre és privát kutatásaim során próbáltam fogódzkodókat keresni ennek kapcsán, csak néhány tanulmány és szócikk állt rendelkezésemre, de összefüggő, a témát széltében-hosszában tárgyaló művet sehol sem találtam, még külföldön sem! Vona Gábor ugyan írt egy – egyébként kiváló – könyvet a halálról, ám az elsősorban filozófiai és eszmetörténeti áttekintést nyújt, és nem kifejezetten a halálon való elmélkedés gyakorlatával, illetve a különböző népek halállal kapcsolatos felfogásával foglalkozik. Így rám maradt a feladat, hogy elkészítsem.

„A halál tudata ad gravitációt, középpontot az életnek” (Fotó: Welczenbach Balázs)

– Mit veszít el az ember, ha a halálról nem akar tudomást venni földi életében?

– Ha az ember nem akar tudomást venni a halálról, akkor nem „csak” egy témát kerül meg – hanem az emberi lét egyik alapvető dimenzióját zárja ki. Ennek következményei pedig már élete során is jelentkezni fognak.

A halál tudata ad gravitációt, középpontot az életnek. Ha nincs végpont, akkor minden halogatható, relativizálható, elkenhető. Aki nem számol a halállal az hajlamos úgy élni, mintha mindig lenne „később” és kevésbé érzi a döntések visszafordíthatatlanságát. Az élet könnyűvé válik – de nem jó értelemben véve, hanem felszínes lesz és végül kiüresedik. Aki nem gondol a halálra, az elveszíti a valódi jelenlét megélésének képességét. A halál tudata nem elsősorban a jövőről szól, hanem a jelenről.

Aki tudja, hogy minden mulandó az minőségi módon éli meg kapcsolatait és valódi értéke szerint képes értékelni a jelen pillanatot. Aki nem, az kevésbé tud mélyen kapcsolódni és könnyebben elpazarolja a jelent. Így a halál tagadása paradox módon szegényebbé és sivárabbá teszi az életet. A haláltudat kizárásával az egyén továbbá elveszíti az alázatot (az élet végének kizárásával az ember önmaga mértékévé válik) és a transzcendencia iránti nyitottságot, ami az életét tágabb kontextusba helyzehetné és végő értelmet adhatna számára. A halál nélkül minden túl fontos vagy túl jelentéktelen és nehéz különbséget tenni lényeges és lényegtelen között. Ezért mondja a hagyomány, hogy a memento mori, vagyis