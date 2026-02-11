Meghalt Murádin Jenő művészettörténész

Murádin Jenő az Aranyosgyéres melletti Harasztoson született, 1937. november 23-án. Felsőfokú tanulmányait Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen végezte, a történelem-filozófia szakon szerzett diplomát.
Murádin Jenő az MMA tagja volt
Murádin Jenő művészettörténésznek készült a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen, azt követően azonban a szakmájában munkát nem talált, így 1966 és 1988 között, 22 esztendőn keresztül, a kolozsvári Igazság című, a Román Kommunista Párt tartományi, majd megyei bizottsága által kiadott napilap újságírójaként és szerkesztőjeként dolgozott. 1988 és 1990 között a Napsugár című gyermeklap főszerkesztője volt, 1991-től pedig a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola oktatója, egyetemi docensi minőségben. Munkásságának oroszlánrészét azonban nem szerkesztői és oktatói, hanem művészettörténészi tevékenysége jelentette. Műkritikái, tárlatnyitó beszédei, képzőművészeti cikkei, tanulmányai és e tárgykörben írt kötetei az erdélyi képzőművészeti szakirodalom és szakma megkerülhetetlen, rendkívül tájékozott és igen termékeny személyiségévé avatták – írta róla korábban a Szabadság.ro.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-bejegyzésében így búcsúzott tőle:
Murádin Jenőt az erdélyi képzőművészet egyik legavatottabb ismerőjeként tartottunk számon. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Tudása generációknak adott kapaszkodót: segített megérteni és értelmezni, mitől érték, ami körülvesz bennünket, és miért érdemes vigyázni rá. Őszinte részvétem a családjának, szeretteinek, és mindazoknak, akik gyászolják. Isten nyugosztalja.
