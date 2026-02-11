gyászSomfai LászlóBartók Bélazenetörténészkutató

Elhunyt Somfai László zenetörténész

Életének 92. évében, február 11-én elhunyt Somfai László Széchenyi-díjas zenetörténész, egyetemi tanár, professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Bartók Béla zenei hagyatékának neves kutatója.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 13:56
Somfai László zenetörténész Forrás: Zti.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Somfai László 1934-ben született Jászladányban. 1953-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán, ahol 1958-ban szerzett zenetörténészi diplomát. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtáránál kezdte, majd 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában dolgozott. 1972-ben kinevezték az archívum vezetőjévé, 2005-ig vezette az intézményt. 1968-tól tanított a Zeneművészeti Főiskolán, ahol 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki.

Somfai László
Somfai László elismert Bartók-kutató volt. Forrás: Zti.hu

 

Somfai László mukásságát számos díjjal elismerték

Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak nemzetközileg elismert kutatója volt. 

A 2000-es évek elején kutatásai középpontjában a Bartók-kottaösszkiadás metodológiai (módszertani) megalapozása állt. Emellett kutatta Bartók kompozíciós módszerét is. Nevéhez kilenc kottaurtext és nyolc kommentált kottafakszimile kiadása fűződik. Emellett fontosak Joseph Haydn zenei hagyatékának kutatása terén kiadott publikációi.

Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997–2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt. Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.

1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el.

Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn- és Bartók-publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott.

 A Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésében 2025-ben részesült.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu