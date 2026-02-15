Meghalt Stenszky Gyula

Bár Stenszky Gyula neve a stáblistákon gyakran a háttérbe húzódott, munkássága a magyar kultúrtörténet megkerülhetetlen részévé vált. Ő volt a „szem” a Másfélmillió lépés Magyarországon című, mára kultuszfilmmé nemesedett sorozat mögött, amely nem csupán egy túraútvonalat mutatott be, hanem egy egész ország önképét formálta át.

A Másfélmillió lépés Magyarországon című országjáró sorozatot stábja (Forrás: behir.hu)

Amikor 1979-ben Rockenbauer Pállal és egy maroknyi stábbal útnak indultak az Országos Kéktúrán, Stenszky Gyula olyat tett, ami akkoriban technikailag és fizikailag is szinte lehetetlennek tűnt. A nehéz, 16 mm-es kamerákkal a vállán több száz kilométert gyalogolt, mégis képes volt megőrizni azt a képi nyugalmat, amely a sorozat védjegyévé vált.

Stenszky stílusa évtizedekkel előzte meg a mai „slow TV” irányzatot. Képei nem siettek sehová; nála a lényeg a részletekben rejlett. Filmein a természet sosem volt díszlet; egyenrangú szereplőként jelent meg. Felvételei átvették a túrázó lépteinek lüktetését, így a néző nemcsak látta, de érezte is az utat. Kerülte a mesterkélt beállításokat, helyette a hajnali párát és az útmenti falvak lakóinak barázdált arcát kereste.

Bár karrierje során számos természetfilmet és riportot készített a Magyar Televízió munkatársaként, a Másfélmillió lépés maradt a főműve. A sorozat hatására magyarok tömegei húztak bakancsot, és fedezték fel saját hazájukat – ez a társadalmi hatás pedig elképzelhetetlen lett volna Stenszky alázatos és precíz képi világa nélkül.

Nem csupán a tájat rögzítette, hanem a csendet is. Képes volt láthatóvá tenni azt az áhítatot, amit az ember az erdő közepén érez

– emlékezett vissza rá egyik pályatársa.