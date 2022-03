Tulipánok a panelon

A magyar modernista építészeket társadalomfelfogásuk a két világháború közötti hatalom baloldali ellenzékébe sodorta. 1945 után a Rákosi-rendszer a modern művészethez vonzódó alkotókat jobboldali rokonszenvűeknek deklarálta.Azok a hazai építészek, akik 1935 körül az akkori politikai rendszer baloldali – szociáldemokrata, sőt titkos kommunista – bírálói voltak, 1950-ben a „burzsoá dekadens”, azaz az ellenség szerepében találták magukat.Mindkét esetben a hatalom értelmiségi ellenzékét testesítették meg. Ez egyeseknek csak morális, másoknak súlyos egzisztenciális problémát is okozott. 1956 után a felesleges konfliktusoktól szabaduló államhatalom alkut kötött az építészeti modernizmussal; szabad alkotói utat adott politikai lojalitásért cserébe.Ekkor az elbukott forradalom utáni hangulat és a szűkös körülmények ellenére építészeti megújulás kezdődött. Magas színvonalú köz- és ipari épületek sora épült.E sorba ismert és kevésbé ismert alkotások tartoznak. A jászberényi fürdő (Zalaváry Lajos, 1957–1958), a pesti Chemolimpex-székház (Gulyás Zoltán, 1960–1963), a Kőbánya mozi (Molnár Péter, 1963–1964)… és az ipari épületek, a pécsi hőerőmű (Mátrai Gyula és Pászti Károly, 1956–1960), a dombóvári magtisztító (Emődy Attila, 1959), a miskolci hűtőház (Csaba László,­ Herkó Dezső, 1958), a székesfehérvári alumíniumöntöde (Farkas Ipoly, 1960), a csepeli kábelgyári csarnok (Mátrai Gyula és Pászti Károly, 1960–1961) a korszak jelképeivé emelkedtek. Mellettük sok jó középület épült a Balaton környéki építkezésektől és a salgótarjáni kultúrháztól (Szrogh György, 1962–1966) a debreceni Agrártudományi Főiskola épületéig (Mikolás Tibor, 1961).

Ezeket az épületeket tervezőik a Nyugathoz tartozásunk jelképeiként alkották. A maguk fizikai valóságában a keleti, moszkovita, marxista, bizánci és így tovább világkép és kultúra cáfolatai voltak.Nemcsak azt igyekeztek kifejezni, hogy amit építészetben a Nyugat tud, azt mi is tudjuk, hanem azt is, hogy mi ezt különb esztétikai minőségben tudjuk előadni. Mintha a kiegyezés utáni időszak lendülete tért volna vissza! A korszak társadalma akkor feltétel nélkül el is fogadta ezt az építészeti modernséget, üzenetével együtt. Azonosulni a modernnel a korszak politikai vezetésének azt jelentette, hogy azonosulni a nyugati ideológiával is – de nem tudott ellene tenni semmit. Terjedt a beatzene, a hosszú haj és a popkultúra.