L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgatója úgy véli, Európa nagyon elkényelmesedett. Amennyiben a háború átterjedne Nyugat-Európára, a lakosság képtelen lenne önmagáról gondoskodni. A múzeum egyik értekezletén kezdték tárgyalni, milyen ukrajnai múzeumokat támadtak meg az oroszok, és hol milyen műtárgymenekítési program létezik. Ekkor tette fel a főigazgató-helyettesek egyike a kérdést, hogy az MNM-nek milyen menekítési programja van. Gondoskodik-e erről az ország legnagyobb múzeuma, hiszen az államnak vannak erre vonatkozó elvárásai.

L. Simon László a felvetésre kivette a páncélszekrényből az erre vonatkozó titkos dokumentumot, amelyet külön kellett átvennie főigazgatói kinevezésekor.Ez Magyar Bálint minisztersége alatt született, tárgya a Szent Korona menekítési terve válsághelyzetben. Magyar Bálint 2002–2006 között volt művelődési és közoktatási miniszter, a koronát több mint húsz éve átvitték a múzeumból a Parlamentbe. A koronázási palást azonban az MNM-ben maradt, és kiemelt műtárgyuk. A főigazgató ezért elhatározta, professzionális szinten dolgoztatja ki, mit tudnak tenni válsághelyzetben. Bár van páncéltermük, állandó fegyveres őrszolgálatuk és biztonsági szolgálatuk, azt szeretné, ha lenne olyan valóságos tervük is, amely azonnali reagálást tesz lehetővé, hogy a nemzet értékei ne kerüljenek veszélybe.

Amikor azt olvasom, hogy az orosz haderő olyan múzeumokat is lő, ahol nagy orosz festők alkotásait őrzik, arra a következtetésre jutok, hogy a kultúrvilágban valami véget ért. Ebben a helyzetben igenis fel kell készülnünk a válságokra– fogalmaz L. Simon László.

A műtárgymenekítés a Szépművészeti Múzeum esetében aktualitást is kapott: április 21-én bombariadó miatt ki kellett tessékelni a látogatókat és az alkalmazottakat az épületegyüttesből. Bár a riasztás falsnak bizonyult, megfogalmazta annak gondolatát, hogy a műtárgyak abszolút biztonsága relatív, sőt a személyi állományt és a látogatók nyugalmát is megzavarhatják váratlan külső veszélyforrások.Az intézmény – beleértve a Magyar Nemzeti Galériát – elsődlegesnek tartja a védelmi előírások betartását, időnkénti revízióját, megújítását, alkalmazkodik a múzeumokkal szemben támasztott nemzetközi elvárásokhoz. Mindkettőnek van műtárgymenekítési protokollja, hiszen honvédelmi intézkedési terv készítése jogszabályi kötelezettség, válaszolja kérdésünkre Miklós Léna sajtóreferens. Mint az ország egyik vezető közgyűjteményét, az Iparművészeti Múzeumot is megkerestük. Jékely Zsombor gyűjteményi főigazgató-helyettes kivételesnek nevezte a helyzetüket, hiszen a teljes rekonstrukció miatt egy műtárgyraktározó céggel együttműködésben műtárgyaikat elköltöztették a főépületből, így rájuk most nem a normális ügymenet vonatkozik.Egyébként van menekítési forgatókönyvük, vészhelyzetben eszerint járnának el.