A király becsülete

– Könyvében kimondottan sikeres uralkodó alakja rajzolódik ki, amely homlokegyenest ellentétes az emberemlékezet óta hangoztatott „gyönge király” narratívájával. Vajon mivel magyarázható II. András kedvezőtlen megítélése?

– Már a XIX. század közepén, a tudományos igényű magyar történetírás hőskorában megjelent az 1205–1235 között uralkodó király politikáját tendenciózusan elítélő értelmezés, amelyet később a marxista történetírás is magáévá tett. Valójában nem egyértelmű, miért is alakult ki róla ennyire kedvezőtlen kép. Én arra hajlanék, hogy a Mikszáth Kálmán által is gyönyörűen megrajzolt dzsentrivilágban nem voltak értelmezhetőek II. András lépéseinek motivációi, de nem is nagyon kutatták az okokat. A kortársak beérték a könnyen értelmezhető forrásokkal, amelyek valóban alátámasztották a királyi birtokokat pazarlóan osztogató király képét. Nincs korabeli történelmi munka, amelyben ne szerepelne visszatérően az a frappánsnak tűnő mondat, hogy „a király számára az adományok legjobb mértéke a mértéktelenség”. Nem kétséges, hogy II. András birtokadományozási politikája bőkezű volt, de leegyszerűsítés a fókuszt kizárólag az adománypolitikára szűkíteni. Amikor fia és utódja, IV. Béla végrehajtja az adománybirtokok egy részének visszavételét, ezt azzal indokolja, hogy végre sikerült helyreállítani az országot kívánt állapotába.