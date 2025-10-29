Drasztikus lépés: a kínai állam kiszáll a sikerágazatból, a döntés Magyarországra is hatással lehet

Jelentős túlkapacitások épültek ki az elektromosautó-szektorban, ráadásul egy ideje már egyértelműen Kína dominálja a piacot, így hamarosan megszüntethetik az elektromos autók évek óta tartó támogatását. Ezt jelzi az is, hogy az ágazat nem szerepel a következő ötéves terv stratégiai iparágai között, a pekingi vezetés alighanem úgy véli, az elektromosautó-gyártás már képes állami segítség nélkül, önállóan is megállni a lábán.

Kína mára vezető szerepre tett szert az elektromos autók piacán, ez többek közt az olyan cégeknek is köszönhető, mint a BYD. Fotó: NurPhoto/Anusak Laowilas

A túlkapacitás okozta árháborút és brutális versenyt még Hszi Csin-ping kínai elnök is kritizálta, így a jelek szerint más területekre fókuszálja az erőforrásait. Az elektromos autók támogatásait lassan kivezethetik, ami nagyobb helyet hagyhat a piacnak annak eldöntésében, hogy mely vállalatok élik túl az öldöklő versenyt – írja a Reuters.

Az ország terminológiájában új energiás járműveknek nevezett kategória – mely az elektromos autók mellett a plug-in hibrideket és másokat is magában foglal – az elmúlt három ötéves tervben szerepelt a stratégiai feltörekvő iparágak listáján, és ez segítette is, hogy a szektor felnőjön, így az elektromos autók ellátási láncát ma Kína dominálja, miközben olyan nemzeti bajnokok születtek, mint a Szegeden gyárat építő BYD vagy a Debrecenben gyárat építő CATL.

Ahogy a Világgazdaság cikke kiemeli, Kína ma már a világ legnagyobb elektromosautó-piaca, az új energiás járművek aránya tavaly júliusban már elérte az 50 százalékot az eladásokban. Ezt a célt a kínai hatóságok eredetileg csak több mint tíz évvel később tervezték elérni.

A gyors növekedés és a támogatások azonban végül azt eredményezték, hogy ma már Kína jóval több elektromos autót gyárt, mint amennyit a belföldi piac képes felszívni, miután az autógyártók sokszor a kormányzati céloknak és nem a fogyasztói igényeknek igyekeztek megfelelni termelési céljaikban.

Nem csoda, hogy a kínai döntéshozók már évek óta jelzik: hamarosan ideje, hogy az iparág a saját lábára álljon, így a különböző támogatásoknak és adókedvezményeknek is vége szakadhat egyszer.

Az országos elektromosautó-támogatást már 2022 végén megszüntették, míg a vásárláshoz kapcsolódó adó-visszatérítés 2027 végén szűnhet meg.

A támogatások 2022-es megszüntetése nem szegte kedvét a vásárlóknak, és az elektromos autók terjedését sem gátolta, így a mostani változások sem jelentik feltétlenül azt, hogy a szektor visszaesésétől kell tartani. Az iparág ma már az exportban is egyre nagyobb szerepet játszik, kihasználva, hogy a külpiacokon kisebb a verseny, igaz, ez ellen egyre több ország igyekszik vámokkal és más protekcionista intézkedésekkel fellépni.