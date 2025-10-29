Az orosz fegyveres erők minden fronton offenzívát folytatnak a különleges katonai műveleti övezetben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai P. V. Mandryka Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatása során.
Putyin bejelentést tett a háború folytatásáról, Zelenszkij durva helyzetben
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz fegyveres erők minden fronton előrenyomulnak a különleges katonai műveleti övezetben.
Az államfő találkozott a sérüléseikből lábadozó katonákkal, és elmondta nekik, hogy bajtársaik továbbra is elszántan cselekszenek és előrenyomulnak – írja a Life.ru
Fegyvertársaik előrehaladnak, és minden területen kezdeményezően cselekszenek
– fogalmazott az orosz vezető.
Putyin fontos bejelentést tett Kupjanszkról
Az orosz hadsereg felfüggesztheti a bekerített ukrán erők elleni offenzívát Kupjanszknál és Pokrovszknál, hogy az így keletkező időt „humanitárius ablaknak” használja fel, lehetőséget adva a médiának a helyszíni munkára – közölte Vlagyimir Putyin elnök a Mandryka Katonai Kórházban tett látogatása során.
Az orosz fegyveres erők parancsnokai nem ellenzik, hogy a média képviselői – köztük külföldi és ukrán újságírók – beléphessenek az ellenség bekerített övezeteibe. Azt szeretnék, ha a riporterek saját szemükkel látnák a bekerített ukrán csapatok helyzetét. És azt is, hogy Ukrajna politikai vezetése felelősségteljes döntést hozzon saját állampolgárai és katonai személyzete sorsáról
– mondta az orosz államfő.
Korábban arról érkezett hír, hogy az orosz csapatok tovább folytatják sikeres offenzívájukat Kupjanszk térségében, és fokozatosan bekerítik az ukrán fegyveres erőket.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök (Fotó: AFP)
