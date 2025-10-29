Az orosz fegyveres erők parancsnokai nem ellenzik, hogy a média képviselői – köztük külföldi és ukrán újságírók – beléphessenek az ellenség bekerített övezeteibe. Azt szeretnék, ha a riporterek saját szemükkel látnák a bekerített ukrán csapatok helyzetét. És azt is, hogy Ukrajna politikai vezetése felelősségteljes döntést hozzon saját állampolgárai és katonai személyzete sorsáról