Putyin bejelentést tett a háború folytatásáról, Zelenszkij durva helyzetben

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az orosz fegyveres erők minden fronton előrenyomulnak a különleges katonai műveleti övezetben.

2025. 10. 29. 17:01
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök Fotó: Grigorij Szysojev Forrás: AFP
Az orosz fegyveres erők minden fronton offenzívát folytatnak a különleges katonai műveleti övezetben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai P. V. Mandryka Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatása során.

Vlagyimir Putyin orosz elnök meglátogatja azokat a katonákat, akik megsebesültek az ukrajnai orosz katonai akció során (Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL)
Vlagyimir Putyin orosz elnök meglátogatja azokat a katonákat, akik megsebesültek az ukrajnai orosz katonai akció során (Fotó: Pool/Kristina Kormilitsyna)

Az államfő találkozott a sérüléseikből lábadozó katonákkal, és elmondta nekik, hogy bajtársaik továbbra is elszántan cselekszenek és előrenyomulnak – írja a Life.ru

Fegyvertársaik előrehaladnak, és minden területen kezdeményezően cselekszenek

 – fogalmazott az orosz vezető.

Putyin fontos bejelentést tett Kupjanszkról

Az orosz hadsereg felfüggesztheti a bekerített ukrán erők elleni offenzívát Kupjanszknál és Pokrovszknál, hogy az így keletkező időt „humanitárius ablaknak” használja fel, lehetőséget adva a médiának a helyszíni munkára – közölte Vlagyimir Putyin elnök a Mandryka Katonai Kórházban tett látogatása során.

Az orosz fegyveres erők parancsnokai nem ellenzik, hogy a média képviselői – köztük külföldi és ukrán újságírók – beléphessenek az ellenség bekerített övezeteibe. Azt szeretnék, ha a riporterek saját szemükkel látnák a bekerített ukrán csapatok helyzetét. És azt is, hogy Ukrajna politikai vezetése felelősségteljes döntést hozzon saját állampolgárai és katonai személyzete sorsáról

 – mondta az orosz államfő.

Korábban arról érkezett hír, hogy az orosz csapatok tovább folytatják sikeres offenzívájukat Kupjanszk térségében, és fokozatosan bekerítik az ukrán fegyveres erőket.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök (Fotó: AFP)

 

