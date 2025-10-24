Minőség és lelki béke 

irodalomAmerikafilozófia

A zen és a motorkerékpár-ápolás művészete című mű ötven év alatt mit sem veszített relevanciájából.

Nagy Ferenc
2025. 10. 24. 5:50
lugas
Mi a Minőség? Hogyan definiálható? S ha nem lehet, akkor miért nem, miközben a létezését senki sem vonja kétségbe? Mert ha nem lenne, alapvetően válna értelmetlenné az életünk, szűnne meg orientáció, vonzó- és hajtóerő. Ám ha valami van, mindenki által felismerhető, de mégsem lehet szabatosan megfogalmazni a mibenlétét, mégis mit kezdhetünk vele? Objektív vagy szubjektív a Minőség? Ha objektív, akkor mért nem lehet mérni? Ha szubjektív, akkor az azt jelenti, bárki bármire rámondhatja, de így meg jelent-e valamit egyáltalán? Hasonló kérdések adják az egyik boncolt problematikáját Robert M. Pirsig A zen és a motorkerékpár-ápolás művészete című könyvének, amely ötven évvel ezelőtti megjelenése (1974) óta mit sem veszített relevanciájából. Sőt.  

A szerző a megjelenés tizedik évfordulóján ekképp próbálta megfejteni a könyv nemigen prognosztizálható népszerűségét: 

Vannak »kultúrahordozó« könyvek, amelyek nem pusztán részei a kultúrának, hanem azt el is mozdítják valamerre. Az ilyen könyvek pontosan azt fejezik ki, ami iránt az emberek még csak ösztönösen tapogatóznak.

 S ha ehhez hozzávesszük, hogy a mű egyik aspektusában az emberek a technikához (technológiához) való viszonyának vizsgálata, akkor nyugodtan kijelenthetjük, részben Pirsignek igaza volt, részben kevés fontosabb területe van napjainknak, mint ennek minél pontosabb feltárása és megértése. 

Maga a regény tulajdonképpen két utazás egybefonva. Az egyikben apa és fia – az út egy szakaszán egy baráti házaspárral együtt – motorkerékpáron indulnak Minneapolisból át Amerikán a nyugati partra, közben felkeresik a férfi hajdani lakóhelyét, Bozemant, meglátogatják hajdani kollégáit és barátait, túráznak a montanai hegyekben. A másik utazás belül és az időben történik és visszavezet a férfi korábbi életéhez, amikor Phaidroszként emlegetett főiskolai tanár az oktatás anomáliáin töprengve és változtatni akarva rajta elmerül a világot rugalmatlanul és átjárhatatlanul elválasztó „klasszikus” és „romantikus” gondolkodás dichotómiájában.

Amivel itt szemben állunk, az valójában két különböző valóság, egy a közvetlen művészi kinézeteké és egy másik az az alatt megbújó tudományos magyarázatoké; és ez a kettő nem hasonlít, nem illeszkedik, és gyakorlatilag semmi közük sincs egymáshoz.

 Megpróbálja megtalálni a Minőség mibenlétét, sajátos módszerrel (az osztályozás megszüntetésével) rávenni diákjait, hogy ne a manifesztumokért és az azokhoz kötődő haszonért tanuljanak, hanem a tudásért magáért. Míg az első út az apró dolgok megrajzolását, a túrák minimalizmusát, az azokkal járó nehézséget, a motor karbantartásának prakticizmusát, az ezekben megtalálható lelki béke leírását adja, a második a világ működésének megoldhatatlannak tetsző anomáliáival szemben tehetetlen ember megroppanásának stációit írja le. 

Értékvizsgálati esszéregénynek is mondhatnánk Pirsig könyvét, s mint ilyen, közel áll Thoreau Waldenjéhez, ráadásul vállaltan, hisz a főszereplőnek a túrára magával vitt kevéske cucca között ott van a könyv. S noha a társadalomból, illetve a technikai civilizációból való kivonulás nem lehetséges, az ember személyiségének megőrzése épp olyan fontos, mint volt Thoreau idejében vagy a múlt század hetvenes éveiben, és fontos lenne ma is, a ránk szabaduló információtúltengés korában. Egy másik amerikai hagyomány is átérezhető a regényen, a Chautauquáé, ami egy felnőttoktatási és társadalmi mozgalom volt a XIX. század végén és a XX. század elején, amely szórakozást és kultúrát vitt a közösségnek tanárokkal, előadókkal zenészekkel, prédikátorokkal. Pirsig könyve olvasható úgy is, mint egy ilyen összejövetelre készült előadás. 

Vannak regények, amelyeket időről időre érdemes elővenni és újraolvasni, mert segítenek abban, hogy az ember átgondolja a világ körülötte kavargó jelenségeit, szét tudja választani a lényegeset a lényegtelentől, a talmit a valóditól, s ezzel felépüljön vagy megerősödjön a lelki békéje. Pirsig regénye ilyen könyv. 

(Robert M. Pirsig: A zen meg a motorkerékpár-ápolás művészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2018, 528 oldal. Fordította: Csák János) 

Borítókép: A könyv magyar kiadásának címlapja 

