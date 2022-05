Örökös haza

Ahogy az is kiderül: a német fél és a Monarchia hadvezetése között még csak szorosabb cselekvési program sem volt! A német vezérkari főnök, Moltke szóban egyezett meg osztrák partnerével, Conrad von Hötzendorffal abban, hogy a Monarchia hadereje hat hétig magára vonja és leköti az oroszokat. A német fél ezalatt nyugaton legyőzi az ellenséget, majd megindul kelet felé. Ehhez képest az első német egységek csak 1915 januárjának elején érkeztek meg a Kárpátokba – addigra a Monarchia már jelentős veszteségeket szenvedett.

A konkrét hadműveleteket irányító főtisztekről valamivel elevenebb képet rajzol a szerző, mint a legfőbb döntéshozókról. József Ágost főherceget – aki tábornagyként harcolt a keleti fronton – például a legmagyarabb Habsburgként idézi meg. Többször idézi a naplóját, amelyben a főherceg elismeréssel szól a magyar honvédek harci moráljáról, helytállásáról és kitartásáról. Az egyéb nemzetiségek által alkotott csapatok nem feltétlenül teljesítettek ilyen jól, ám a magyarok még egy etnikailag vegyes összetételű alakulatot is képesek voltak magukkal ragadni – feltéve, hogy arányuk elérte (vagy meghaladta) benne a harminc-negyven százalékot.Pap Krisztián a Monarchia részéről Szurmay Sándor gyalogsági tábornokot tartja a kárpáti győzelem kulcsfigurájának, így a legrészletesebb portrét róla kapjuk. 1914 novemberében–decemberében a főtiszt által vezetett hadtest – a Szurmay-csoport – állította meg az orosz betörést az Uzsoki-hágónál. A parancsnok ezzel kiérdemelte az „uzsoki oroszlán” elnevezést.

Oroszország vesztesége 1,8-2 millió főre – vagy annál is többre – tehető, de a Monarchia is magas árat fizetett a Kárpátokban folytatott hadműveletek során: összességében mintegy nyolcszázezer embert. A szerző a budapesti Hadilevéltár becslését is idézi, amely szerint a harcoló osztrák–magyar alakulatok véres vesztesége (halottak, sebesültek, fogságba esettek) 380 ezer fő volt, a nem véres veszteség (a fagy és a különféle betegségek áldozatai) négyszázezer fő. Vagyis: az északi haderő csaknem ötven százaléka nem az ellenség támadásának, hanem az időjárásnak és valamely kórságnak esett áldozatul!