A problémákra válaszul Jonathan Erdman, a Weather Channel veterán meteorológusa katalógust állított össze, amelyben az elmúlt évtizedek legjelentősebb időjárási anomáliáit veszi sorra. Erdman reméli, hogy a kezdeményezés minél több fiatal figyelmét ragadja meg. A Twitteren valóban elkezdtek terjedni például az 1993-as márciusi szupervihar képei, amikor közel kétméteres hótorlaszok épültek Alabamában, Floridában is hó hullott, 270-en haltak meg, és mai áron közel 11 milliárd dollár kár keletkezett. Népszerűek a 2020-as szibériai erdőtüzek után készült videók is. Harmincnyolc fokot mértek Verhojanszkban, a legmelegebbet az északi sarkkör környékén, amelyet az időjárási adatrögzítés óta tapasztaltak a tudósok. Az erdőtüzek nagyobb területet érintettek, mint Görögország, és az Északi-sarkon még 2021 augusztusában sem volt teljesen füstmentes a levegő. 2021 decemberében „zombitüzekről” készültek videók, ahogy az erdőtüzekből megmaradt parázs krátereket éget a hóba, és fumarolaként pöfékel.

Az amerikaiak a 2018-as kaliforniai erdőtüzeket is szívesen osztják meg. Redding városa júliusban gyulladt ki, ezerhatszáz épület semmisült meg, és okozta a mai napig az egyik legnagyobb erdőtüzet. Ugyanis egy tornádószerű forgószél is képződött, amely felszívta a tüzet, és olyan területeket, köztük otthonokat, erdőket és nagyfeszültségű telepeket is lerombolt, amelyek egyébként a szélirány okán nem lettek volna veszélyben. A „tűznádóként” elhíresült jelenség egy F3-as tornádó erejének felelt meg. Kaliforniában összesen két ilyen erősségű forgószél pusztított, a legutóbbi a hetvenes években.

Az áradások sem maradtak ki Erdman felsorolásából. A 2015-ös chilei árvíz, amikor tizennégy évnyi csapadék zúdult az Atacama sivatagra 24 óra alatt, több megosztásban szerepel. Ugyanígy jelentek meg ismét képek a tavaly nyári németországi áradásokról is, amelyben több mint 180-an vesztették életüket. Az IPCC elemzése szerint Lengyelország, Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország és Olaszország egyes területein várható, hogy a százévenkénti gyakorisággal jelentkező árvizek előfordulása sűrűsödni fog.

A twitterezők felhívják a figyelmet, hogy Erd­man listájának túlnyomó többsége a 2010-es és 20-as évekből való, alig találni néhány XX. század végi eseményt. A különleges, sokszor pusztító időjárási jelenségek azonban hiába szaporodnak, a kínai esethez hasonlóan legfeljebb pillanatnyi ijedelmet váltanak ki.

Borítókép: A texasi Round Rock városában idén márciusban pusztító tornádó „eltüntette” egy családi ház tetejét. Erősödő viharzónák (Fotó: Reuters)