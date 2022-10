A pletyka matematikáját kutatja a tudomány Citrom díjának egyik idei nyertese

– Meglepődött, amikor kiderült, hogy IgNobel-díjat ér a tavalyi közleményük?

– Abszolút nem számítottam rá.

– Az IgNobelt 1991 óta ítélik oda. Az első években olyan eredményeket ismertek el, amelyeket „nem lehet vagy nem szabad reprodukálni”, manapság már olyan felfedezéseket díjaznak, amelyek az embert először megnevettetik, majd elgondolkodtatják. Nem érezte kellemetlennek ezt az elismerést?

– Éppen ellenkezőleg, büszke vagyok rá, még ha tudományos citromdíjként is szokták emlegetni. Magam is minőségi változást látok a díj odaítélésében. Eleinte hóbortos, abszurd kutatásokat ismertek el, manapság komoly eredményeket díjaznak. Egy korábbi díjazott azt tárta fel, hogy a rágógumikból milyen baktériumtörzsek mutathatók ki. Ennek igenis van egészségügyi vonatkozása. A mi publikációnkat a legrégebbi természettudományos folyóirat, a Philosophical Transactions of the Royal Society B közölte.