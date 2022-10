Mennyi időbe telik még, amíg méltányos ítélet születik a Hableány katasztrófája ügyében?

Három különböző peres eljárás is zajlik a Fővárosi Törvényszéken, illetve a hozzá tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) a 2019-es dunai hajókatasztrófa miatt. Két különböző büntetőeljárásban két ukrán hajóskapitány felelősségét kell tisztázni, a harmadik, polgári peres ügyben a 28 áldozat hozzátartozói, valamint a hét túlélő perel több milliárd forintnyi kártérítést amerikai dollárban.

Te, Fegya, látsz valamit?

A Hableány sétahajó 2019. május 29-én süllyedt hullámsírba a Dunán, hegymenetben, a Margit híd pesti hídfőjénél. Az ukrán Jurij Csaplinszkij hajóskapitány vezette Viking Sigyn szállodahajó hátulról utolérte a Hableányt, a tatját kapva telibe maga alá gyűrte, majd a roncsok és az emberek – halottak, élők – felett továbbhaladt.

Csaplinszkij kapitány felelőssége a vád szerint abban áll, hogy az ütközés előtt nem figyelt a forgalomra, ki tudja miért, és gondatlansága miatt gázolta le hajója a Hableányt. Emellett 35 rendbeli cserbenhagyással is vádolják, ugyanis nem rendelte el a mentést. Az más kérdés, hogy a Viking Sigyn tatja alatti utolsó kajütben egy magyar matróz éppen száraz ruhára cserélte a fedélzeten elázott ruháját – kint vihar volt –, és a kajütablakon át látta a vízben sodródó roncsokat és embereket, azonnal rohant is menteni. Két matróztársával leengedtek egy mentőcsónakot, és legalább egy túlélőt sikerült is kimenteniük, két holttest kiemelése mellett. A kapitány azonban annyira leblokkolt a történtek okozta sokk miatt, hogy a román első tisztnek le is kellett váltani őt szolgálatból.

A mentést elsőként megkezdő magyar matróz tanúskodott Csaplinszkij büntetőperében. Kiderült: annyira megviselték a történtek, hogy felhagyott a hajózással.

A PKKB-n zajló büntetőperben továbbra is érvényesül a védelem halogató taktikája, így elsőfokú ítéletre jó, ha 2023 őszén sor kerülhet.

A másik büntetőperben az illetékes ügyészség 27-rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat az ugyancsak ukrán hajóskapitány, Fjodor S. ellen, aki korábban a Covid-járvány miatt, jelenleg pedig a háború miatt nem tud Magyarországra utazni, így Ukrajnában van továbbra is bűnügyi felügyelet alatt. Ilyen sem történt még a magyar büntetőjogban, hogy a kényszerintézkedést külföldön töltheti le valaki. A per előkészítő ülését még nem tűzték ki, ám az várhatóan a kapitány távollétében zajlik majd, esetleg, ha sikerül, távközlés útján kapcsolják Fjodor S.-t Ukrajnából.

Ő a Sigynt követte a Viking Idun nevű testvérhajóval. Látta is, hogy valami történt előtte, mert rádión rászólt Csaplinszkijra, hogy „Jura, mi történt?”, mire Csaplinszkij válaszolt: „Te Fegya, látsz valamit? Azt hiszem, nekimentem egy hajónak”, ám S. kapitány ennek ellenére nem állt meg, hanem az Idunnal átgázolt a Hableány roncsain és az élőkön és holtakon.

A túlélő távol-keleti utasokat zárt távközlési hírláncon keresztül hallgatták meg a Csaplinszkij elleni büntetőperben. Felidézzük a mondandójukat.

Hvang Szüng Ja elcsukló hangon mondta el, hogy húsz-harminc percet töltött el a vízben, mire kimentették egy mentőöv segítségével. Az asszony három rokonát vesztette el a balesetben, és az ő nagynénjét keresik eltűntként azóta is. Mint azt mondta, azóta is fél a sötétben, nem tud rendesen aludni, a tragédia óta munkaképtelen. Magáról a Margit híd pesti hídfőjénél történt katasztrófáról azt mondta, nem látott az ütközés előtt fényjelzést, és nem hallott hangjelzést sem, amikor pedig a vízbe esett, és próbált a felszínre úszni, érezte, hogy felette áthalad a nagy hajó.