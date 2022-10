Októberi magánysóska a Balaton partján

Elmentek… – sóhajtott fel Rezeda Kázmér, és tényleg elmentek.

Elmentek a gólyák, el a fecskék, és elmentek a nyaralók. Kiürült a Balaton, a víz, a part. Szél Úr kiküldött két rongyos szellőkatonát, ellenőrizzék a partokat, de úgy el voltak öregedve, hogy egészen hideg lett az érintésük, úgyhogy Uzinger uram összehúzta magán a kardigánt.

– A fene essen bele.

De nem esett. Fura egy dolog ez a fene, szélbe, hidegbe, arra érdemesbe sose esik bele. Pedig van neki sok fajtája: ott a „farkasfene”, ami a herpesz lenne. Aztán a „rákfene”, ami az arcon megjelenő bőrbaj. Van még „hidegfene”, az a csontokat bántja, a „melegfene”, az meg a lábakat. A lépfene meg a disznót. De hogy nézne ki a szél herpesszel? Na ugye…

– Akkor a rosseb egye meg… – dörmögte Uzinger uram, de már inkább mosolyogva, bár az ő szeme mosolygott mindig.

– Azért még átkozódhatunk kicsit… – felelte Rezeda Kázmér, mert kultúrhistóriai kiselőadást akart tartani.

– Úgyhogy egye meg a radai rosseb!

Aztán várta, hogy Uzinger uram megkérdezze, mi az. De nem kérdezte meg. Úgyhogy Rezeda Kázmér megkérdezte magától: – Mi lehet az a radai rosseb?

– Az a rosseb, ami radai… – mondta Uzinger uram, és ebbe nehéz lett volna belekötni.

De Rezeda Kázmért már nem lehetett megállítani.

– Rada Zala megyében van. I. Johanna nápolyi királynő pedig megölette András herceget…

– Még nem látom pontosan az összefüggést… – kortyolt bele a borába Uzinger uram, és ezzel talán nem volt egyedül. De Rezeda Kázmér ilyenkor jött formába:

– Nagy Lajos bosszúból bevette Nápolyt…

– Aha… még nem kapisgálom.

– …A nápolyi hadjáratból hazatérő sebesült és beteg katonáknak a Zala megyei Radán rendeztek be ispotályt. És a beteg katonák többsége a szifiliszt hozta haza. Hát azt nevezték rossebnek, mert a bőrön ütött ki tőle egy csomó csúnya, gyógyíthatatlan seb, „rossz seb”. És a franc is ebből ered, mert hát a szifilisz neve „francia betegség” vagy „francia kór” is volt, az rövidült franccá.

Mindezek után Rezeda Kázmér elégedetten dőlt hátra, ő is belekortyolt a borába – Uzinger uram sauvignon blanc-ja a műfaj egyik remeke, gyémántja, amely sajnos még nincs ott az őt megillető helyen –, és várta az elismerő hümmögéseket.