Kárpátalján a háború szorításában az ünnep a családok szétszakítottságára is emlékeztet

Mindennap katonatemetés

Bogáthy Ágnesnek a fia, menye és unokája távozott. Prágában élnek, fia taxisként helyezkedett el a cseh fővárosban, a gyereknek is találtak új óvodát, jól vannak, biztonságban, de a fia szintén a katonai mozgósítástól tartva nem jöhet haza, már így is kapott behívót.

A behívó amúgy is külön történet.

Sokszor azzal vádolják meg az itteni magyarokat, hogy nem érzik magukénak ezt a háborút. Holott a több száz kárpátaljai áldozat között legalább tucatnyi magyar nemzetiségű halottat is találni. Eleinte valóban sok volt az önkéntes jelentkező, de ez mára megváltozott. Látva a háború szörnyűségeit, azt, hogy nem telik el nap Kárpátalján katonatemetés nélkül, mindez elriasztja a férfiakat a háborútól.

Akik hazajönnek pár napos szabadságra, elképesztő történeteket mesélnek a front brutalitásáról, sokan mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen visszamenniük. A hatóságok pedig mindenhol osztogatják a behívókat: közúti ellenőrzések során, utcán, boltban, piacokon, tömegközlekedési eszközön, munkahelyeken, vidéken járják az utcákat, akit elkapnak, már oda is adják neki, de ha valaki a portáján tesz-vesz, ahhoz is bekopognak, ezért aztán sokan nem is mernek kijönni a házból.

Az egyik Ung-vidéki településen élő fiatalember már hónapok óta „börtönben” érzi magát, a kicsit arrébb élő szülei házát is csak a kertek alatt meri megközelíteni. Lefogyott és retteg, nem szeretne meghalni… Szeretné látni két kislányát felnőni. Olyan nagy bűn ez?

Fotó: Kurucz Árpád

Gyermekek traumái

Tarpai Zsuzsanna, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik vezetője – aki öt lánygyermek édesanyja – a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán zajló, a Károli Gáspár Református Egyetem által indított mentálhigiénés képzésen segédkezett az elmúlt hónapokban. A program középpontjában a háború gyerekekre gyakorolt hatása állt. A foglalkozások során olyan meséket olvasott fel a gyerekeknek, amelyek cselekménye valamelyest társítható az ukrajnai háborús állapotokhoz.

– A projekt lelki egészséget segítő jellege abban állt, hogy a gyerekeknek lehetőséget adjon kibeszélni a háború rájuk gyakorolt hatását – fogalmaz Tarpai Zsuzsanna.

– Leggyakrabban azt hozták fel, hogy az édesapjuk hónapok óta nincs itthon. Többen a behívásokkal kapcsolatos félelmeiket fogalmazták meg, például, hogy az édesapjukat elvihetik katonának. A gyerekek meglepően sokat tudnak erről, tisztában vannak azzal, mi történik körülöttük. Volt egy kisfiú, aki azt panaszolta, hogy egyik szülője sincs itthon, és a nagymamájával van.

Az édesanya szerepe is előtérbe került. Beszéltek arról, hogy tudják, anyának most nehéz, nagyon fáradt és kétségbeesett. A kommunikáció a kulcsa mindennek, nem szabad eltitkolni, elhallgatni, a koruknak megfelelő szinten meg kell beszélni a problémákat, be kell vonni a család életébe a gyerekeket. Elsősorban azért, hogy legyenek tisztában azzal, hogy a körülöttük zajló események számukra milyen következménnyel járhatnak.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az áramszünetek és a légvédelmi szirénák is megviselik a gyerekeket. Sokszor órákat kénytelenek tölteni a pincékben kialakított óvóhelyeken, az áramhiány miatt fűtetlen osztálytermekben melegen felöltözve tanulnak, kora reggel és késő délutánonként gyertyafénynél. Akárcsak odahaza, leckeírás közben.

Borítókép: Kárpátalján a háború szorításában az ünnep a családok szétszakítottságára is emlékeztet (Fotó: Kurucz Árpád)