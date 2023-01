Nappali melegedőhelyekké alakítják a múzeumokat a nyugati országokban

Bár az igazán hideg téli napok még be sem köszöntöttek, az energiaválság lecsapott a nyugat-európai múzeumokra. Strasbourgban egyelőre csak heti két napra zárják be az önkormányzati fenntartású nyolc közgyűjteményt, amelyek nyitvatartási idejét a hét többi napján is lerövidítik, közölte Jeanne Barseghian polgármester, úgy fogalmazva, hogy az intézkedés során hozzáigazítják a közszolgáltatásokat az energetikai válsághoz.

Mindemellett naponta 13 és 14 óra között nem fognak beengedni látogatókat a kiállítóterekbe, sőt az is lehetséges, hogy amikor nincs érdeklődő, leoltják majd a lámpákat és kikapcsolják az árammal működő installációkat, hogy ezzel is takarékoskodjanak. A nagy, jelentős kiállításokat viszont nem érintik a módosítások, és a múzeumpedagógiai órákat is megtartják.

Bár Jeanne Barseghian lépései nem tekinthetők drasztikusnak, kiverték a biztosítékot az ellenzék és a szakszervezetek körében, akik megkérdőjelezték a tisztségviselő kultúrpolitikáját. Megfogalmaztak egy petíciót, amelyben azt írják, hogy Strasbourg Franciaország hetedik leglátogatottabb turisztikai desztinációja, de az első olyan francia város, amely ilyen intézkedéseket foganatosít. A korábbi polgármester, Fabienne Keller és az egyik volt parlamenti képviselő, Bruno Studer néhány nap alatt több ezer aláírást gyűjtött össze, hogy ezzel is érzékeltesse a fokozódó általános elégedetlenséget.

Nagy-Britanniában, ahol a háztartások rezsiköltsége átlagosan nyolcvan százalékkal emelkedett, a múzeumi számlák akár ötszáz százalékkal is növekedhetnek. Rosszabb a helyzet, mint a Covid idején, nyilatkozta ezzel kapcsolatban Sharon Heal, az Egyesült Királyságbeli Múzeumok Szövetségének igazgatója. Mint mondta, sosem éltek még át ehhez hasonlót, az ágazatban teljes a kétségbeesés.

A múzeumigazgatók naponta keresik meg azzal, hogy nem fogják tudni kifizetni télen a számlákat. Ugyanekkor azt is közölte, hogy számos intézménynek mindenképp be kell zárnia, vagy korlátoznia kell a nyitvatartási idejét. Mivel az egyesült királyságbeli közgyűjtemények máig azzal küzdenek, hogy kilábaljanak a világjárvány alatti bevételcsökkenés okozta szorult helyzetből, a szövetség azt tervezi, hogy az új miniszterelnöktől többletfinanszírozást kér a múzeumok nyitva tartása érdekében, többek között arra hivatkozva, hogy nappali melegedőt biztosíthassanak a bajba jutott embereknek.