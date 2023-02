Lassan megöregszik ez a délután is – gondolta Rezeda Kázmér, és lassan megöregedett a délután.

Egy elkésett mókus még kapkodva szétnézett az ablak előtti erdei fenyő legmagasabb ágán, aztán eltűnt. A kutya eldugta az orrát odalent a heverőn, azon a heverőn, amelyre „soha nem mászhat fel”, mert „a kutyának nem ott van a helye” – aztán a kutya felmászott, és ott is maradt. Így szoktak alakulni a dolgok és a fogadalmak. Főképpen, ha kutyáról van szó, hát még ha vizsláról, ugye.

Rezeda Kázmér abban a korban volt, amikor már nem kellett kapkodnia, sem az orrát eldugnia, s a heverőre is odatelepedhetett, amikor megöregedett a délután.

– Azt gondoltam, kinyitok egy palack bort… – mondta Rezeda Kázmér, méghozzá önmagának, mert abban a korban volt, amikor már elbeszélgetett magával, ha éppen úgy hozta kedve.

Arra pedig nagyon ügyelt Rezeda Kázmér, hogy ha bort emlegetett, akkor mindig a palack és soha ne az üveg szót használja, mert abban a korban volt Rezeda Kázmér, amikor már fontosak az ilyesféle apróságok, amely apróságokból aztán összeáll valamiféle élhető élet. S arra van a legnagyobb szükség manapság.

– „Egy pohár bor az ateizmus halálugrása” – gondolta még Rezeda Kázmér, felidézve Hamvas Bélát, akit nagyon felvilágosult, tehát semmire se jó, semmire se való körökben csak a „túlképzett raktárosként” illett emlegetni, hiába no, a silányság, az ócskaság az egyetlen örök emberi tulajdonság, persze a hősiességen túl, ami azért ad némi reményt az üdvözülésre, még ha nem is túl sokat.

Kérdés, ha Hamvas Béla ma élne, akkor is így gondolná-e.