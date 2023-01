Rezeda Kázmér péksüteményszonettjei

Mostan péksüteményekről álmodom – gondolta Rezeda Kázmér, de az is lehet, hogy tényleg álmodott, ezt nehéz ma már kideríteni. Ami ellenben biztos, hogy kiflikről és zsemlékről lesz szó. Kényesebbek, irodalmilag kissé műveltebbek a zsemlye szót is használhatják persze.

Kifli és zsemlye: a péksütemények alfája és ómegája. Aki pedig azt gondolja, hogy e kettő felcserélhető egymással, hogy mindegy, kifli vagy zsömle, nem tud az semmit sem, s még az is előfordulhat, hogy az ilyen ember vizet löttyint a pörkölt alá.

Legyen szó előbb a kifliről. A kifli kifinomult, arisztokratikus, afféle rokokó alak, aki Rezeda Kázmér gyermekkorában egészen összekunkorodva hevert a Szarvas Gábor téri közért kiflitároló kosarában, és az volt föléje írva, hogy „tejes kifli”. Máskor meg, hogy „vizes kifli”. Egyébkor meg, hogy „sóskifli”. De akármi is volt odaírva, a kiflik jók voltak tejesen is, vizesen is, sósan is.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kifli rokokó alak, kényes ficsúr vagy dáma, éppen ezért megkülönböztetett bánásmódot érdemel. Ez gyermek- és kiskamasz korban azt jelentette, hogy az emberfia soha nem tépte, marcangolta szét a kiflijét. Leginkább harapta. Lassan, óvatosan, megfontoltan. Előbb a felséges csücskét, amire aztán a kiharapott félliteres tej vagy kakaó sarkát veszélyérzet nélkül bekapva kortyintott. Persze más volt a helyzet, ha valaki kért egy kicsit abból a kifliből, s megint kétfelé ágaztak az események, ha fiú vagy hölgy volt a kérelmező.

Ha mondjuk a Müller Feri vagy a Molnár Tibi kért egy kis kiflit, akkor az ember fia kelletlenül, fájdalmas arccal letört egy kis darabot a kiflijéből, és úgy nyújtotta oda a pofátlan kunyerálónak, mintha az ÁVH jött volna a nagyi gyémántjaiért. (Fontos megjegyezni ezen a ponton, hogy a kis Rezeda Kázmér akkoriban nem tudta, mi az az ÁVH, és nem is hallott róla még, továbbá a nagymamájának nem voltak gyémántjai.) Gyökeresen más volt a helyzet, ha esetleg – bár ez ritkábban fordult elő – Boér Erika, Király Anikó vagy Matuska Zsuzsa kért egy „hari” kiflit. Ekkor az ember fia kigyúlt, csillogó szemekkel, pirosló arccal nyújtotta oda a kiflijét, hogy „tessék, harapj nyugodtan!”, és még a csücsköt se sajnálta. Fene se érti, miért volt ez így…