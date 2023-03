Sztriptíz a TikTokon

Talán Mia Dióval kezdődött, a TikTok-os komikával: az általa kitalált, erős (kamu) orosz akcentusú karakter videói viccesen figurázták ki egy kitartott, luxuskörülmények között élő „sugarbaby” mindennapjait. Az algoritmus aztán úgy gondolhatta, hogy ha Mia figurája tetszik nekem, akkor feldob néhány valódi nőt is, akik videóikban gyakorlati tippekkel látnak el, hogyan kell hatékonyan sugardaddyt, azaz kitartót fogni!

Nem vicc: ezek a tartalomgyártók, véleményvezérek saját tapasztalataikból merítve részletesen elmagyarázták, hogyan csikarjanak ki fiatal lányok pénzes, idősebb fickókból luxustáskát, drága vacsorát vagy éppen ötcsillagos utazást.

A folyamat itt vált igazán érdekessé, mert mindezek után escortok adtak tippeket a férfiakkal való bánásmódhoz, majd végül megjelentek azon úgynevezett tartalomgyártók is, akik azt mutatták meg, a felkelés pillanatától hogyan zajlik egy napjuk – sztriptíztáncosként.

#StripTok

Hogy valódi jelenségről, nem csupán néhány unatkozó felhasználóról beszélünk, azt mi sem példázza jobban, mint hogy a The New York Times már 2021-ben cikket szentelt a témának. Az írásban egy Teauryajya DuBenion nevű táncos elmeséli, hogy barátai biztatására Los Angelesben kezdte sztriptízkarrierjét, ahol állítólag szinte mindenki sztriptíztáncos másodállásban: a helyi ápolónő, a tanárnő, a bébiszitter és a kutyasétáltató is. Két évvel és négyszázezer követővel később DuBenion szerint a #StripTok címke alatt posztoló hasonszőrű átlagos nők, akik ahelyett, hogy a klubban a hűtő körül gyülekeztek volna, online hálózatot építettek ki, és szakmai tanácsokat, biztonsági és mentális tippeket oszthatnak meg egymással.

Az egyre durvábban cenzúrázó TikTokot arra a célra használják, hogy segítsenek a fiatalabb pályatársaknak elkerülni a rossz élményeket – hogy hosszú távon a sztriptízklubok biztonságosabbá és barátságosabbá váljanak a nők számára. A #StripTok keresőcímke már 3,8 milliárd (!) nézőt ér el, a jelenség terjedése viszont nem mindenkinek tetszik. Szakmabeliek szerint az ezer dolláros borravalókat kamera előtt bemutató lányok romantizálják ezt a munkát, amely a valóságban tele van horrorisztikus történetekkel.

A sztriptízklubok világa vonzónak beállítva

„Kérlek, ne kezdj el táncolni, mert a közösségi média hatással volt rád!” – hívta fel a fiatalok figyelmét a Terree Ann nevű táncosnő. A vetkőzés súlyos traumák okozója lehet, vezethet függőségekhez, bántalmazáshoz és prostitúcióhoz, és a könnyű pénz sosem olyan könnyű, mint amilyennek kívülről látszik egy zenére összevágott, rövid videóban.

Hasonló vita zajlott nemrég a modellből lett író-aktivista Emily Ratajkowski podcastműsorában, ahol a szexmunka került terítékre. A pornószínésznőből lett színésznő, Chloe Cherry megosztó kijelentést tett: szerinte a pornóiparban sokkal inkább biztonságban érezte magát, mint pincérnőként, ahol folyamatos zaklatásnak volt kitéve. A szintén volt pornósztár Mia Khalifa indulatos reakciójában jelentette ki: durva felelőtlenség és veszélyes is ilyesmit állítani, hiszen egy pozitív tapasztalat még nem mossa tisztára a lányok, nők (és férfiak) tömegeit kihasználó szexipart.

Borítókép: A TikTok alkalmazás ikonja egy okotelefonon (flickr.com / Solen Feyissa)