Koronázás: hiába a fenntarthatóság és visszafogottság, az angolokat nem érdekli az új király

A ceremónia tradicionálisan öt elemből áll. Az első az elismerés, amikor III. Károly a hétszáz éves koronázási trón előtt áll, és a canterburyi érsek bemutatja a megjelenteknek, akik „Isten áldja a királyt!” felkiáltással és trombitaszóval köszöntik. Ezután következik az eskü, amikor a király megfogadja, hogy megtartja a törvényeket és az anglikán egyházat. A felkenés előtt Károly ceremoniális köpenyét leveszik, hogy leüljön a trónra. Ekkor keni meg az érsek a Jeruzsálemben készült szent olajjal a király kezeit, mellkasát és homlokát. Mivel ez a koronázás legszentebb része, ezért aranyszövettel takarják el a nézők elől az eseményt. A szövet az ígéret szerint a kamerák számára átlátszó lesz, így először a történelemben rögzíthetik az eseményt. II. Erzsébet szertartásán (az első tévében is közvetített koronázáson) a kamera szándékosan mást közvetített.

A krizmaolajban hagyományosan cibetmacskából és bálnából nyert összetevők is vannak, ám Károly környezetvédő énjének megfelelően május 6-án kizárólag narancsvirágot, rózsát, jázmint, fahéjat és ámb­rát tartalmaz.

Az ezt követő beiktatás során kerül Károly fejére Szent Eduárd koronája, illetve megkapja a koronázási ékszereket, így az országalmát, amely a keresztény világot szimbolizálja, illetve a két jogart. Az egyik, amelyen kereszt és a világ legnagyobb gyémántjából készített Afrika Nagy Csillaga látható, a királyi hatalmat és igazságosságot jelképezi, a galambbal díszített pedig a könyörületességet és a király vallási szerepét. Szent Eduárd koronája II. Károly számára készült, miután Cromwell beolvasztotta a korábbi koronát. A jelenlegi verzió majdnem pontos másolata a XI. századi Hitvalló Eduárd fejékének. Mivel a korona nem hagyja el a Westminster-apátságot, ezért a Buckingham-palotába visszavezető úton Károly már a birodalmi koronát viseli.

A király a szertartás utolsó részében a koronázási trónról átül saját trónjára, és ott fogadja a hűségesküket. Kamilla királynét ezután hasonló, bár egyszerűbb ceremónia keretében koronázzák meg Teck Mária királyné koronájával, illetve megkapja a királyi jogarok női megfelelőit, de esküt nem tesz.

Szent Eduárd trónja nem ugyanaz a trón, mint amelyen Károly előtt hűséget fogadnak. Fotó: Europress/AFP/Andrew Matthews

Királyi koncert, utcabálok és jótékonykodási feladatok

A koronázás zenéjét Károly állította össze, köztük 12 új szerzemény szerepel, például az Andrew Lloyd Webber által írt koronázási himnusz, illetve egy görögkeleti zene, amely az elhunyt Fülöp herceg előtt tiszteleg. Ám nemcsak a szombati koronázás, de a vasárnapi megakoncert Windsorban, Katy Perryvel, Lionel Richie-vel és a Take Thattel is zenei élményt jelent majd. Az Erzsébet uralkodásának ötvenedik évfordulójára szervezett 2002-es show mutatta meg, milyen egy sikeres királyi koncert: örökzöld slágerek, családbarát popdalok és néhány furcsaság keveréke, amelyek együttesen a brit életérzést jelenítik meg, illetve lehet rájuk táncolni az országszerte szervezett utcabálokon is.

Az utcabálok előtt össznépi vacsorák rendezésére buzdítják a szervezők a szomszédságokat, ahol felszolgálják a spenótos, lóbabos, tárkonyos koronázási quiche-t is. A recept az esemény előtt elérhető a Buckingham-palota honlapján. II. Erzsébet koronázási évfordulóira rendszeresen csirkés étel készült, legutóbb pedig egy citromos sütemény, a Platinum Pudding. Az angolos fogások után a franciás, zöldséges quiche komoly megrökönyödést váltott ki a hagyománytisztelő britek között, ám szakértők ezt szintén a különféle kultúrákra nyitott Károly-kor egyik szimbólumaként értékelik.

A koronázási eseménysor célja, hogy összekovácsolja az országot. Kutatások bizonyítják, hogy a csoportos rituálék során a résztvevők szívverése azonos ritmusra vált, így biztosítva az összetartozás érzését. A hagyományok megtartása a nemzeti érzést erősíti, külföldön pedig kiváló példája Nagy-Britannia puha hatalmának. Minderre azért van szükség, mivel a YouGov április közepi felmérése szerint a britek 35 százalékát nem túlzottan, 29 százalékát pedig egyáltalán nem érdekli a szertartás. A hagyomány és modernizáció között egyensúlyozó koronázási hétvége azonban a szervezők reménye szerint meggyőzi a kétkedőket a király értékeiről.

Borítókép: Károly király és Kamilla királyné a fegyveres erők új zászlóinak bemutatásakor 2023 áprilisában (Fotó: Pool/AFP/Yui Mok)