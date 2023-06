Suhajda Szilárd nem így akarta, de elérte, amire vágyott

Az emberek többsége képtelen megérteni, hogy miért kell hegyeket megmászni. A legegyszerűbb magyarázat szerint azért, mert ott vannak.

A hegy azonban több ennél: szimbólum. Lehet az ember egylábú, kétlábú, háromlábú, a lényeg, hogy mindenki mássza meg a maga hegyét – a magyar alpinisták doyenje, Szendrő Szabolcs fogalmazta meg a hitvallását ekképpen.

Ha valaki ismeri a fél lábát még fiatalon, egy vonatbalesetben elvesztett hegymászót, jól tudja, tőle aztán tényleg távol áll a hencegés. Még egyetemistaként volt szerencsém részt venni az egyik élménybeszámolóján. Akkor, ott is elmesélte, hogy a hegymászás, amit addig inkább csupán megmagyarázhatatlan szenvedélynek, kicsit a világ s önmaga elől való menekülésnek tekintett, hogyan ébresztette rá végső soron az élete küldetésére. Már a Gellérthegyről, a Kékestetőről is felemelő érzés körbetekinteni, az edzőcipős turistaként is elérhető Tengerszemcsúcsról még inkább, hát még a Mont Blanc-ról, a Himalája nyolcezreseiről. Sportemberként Szendrő Szabolcs legnagyobb teljesítménye, hogy megmászta a 8188 méter magas Cso-Ojut. Akkor, abban a pillanatban mégsem járta át az elégedettség kellemes érzése, mégsem élvezhette a páratlan kilátást, mert az oxigénhiányos állapotban átmenetileg elvesztette a látását. Ez az élmény indította arra, hogy fényképeket készítsen a világ lenyűgöző, a többség számára elérhetetlen pontjairól.

Sohasem tudhatjuk, mi a jutalma annak, ha feszegetjük a határainkat. Miként azt sem feltétlenül, mi az a pont, amin túl már az életünket kockáztatjuk.

Michael Schumacher a legtriviálisabb példa arra, hogy nem feltétlenül akkor vagyunk életveszélyben, amikor azt gondolnánk. A gyorsasági autós világbajnokság története arról árulkodik, hogy a Formula–1 legalább annyira istenkísértés, mint a magashegyi mászás. A hétszeres világbajnok mégsem a versenypályán, hanem síe­lés közben, ráadásul még csak nem is vakmerő lesiklás közben szenvedett szörnyű sérülést.