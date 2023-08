Maffia: Kerülik a feltűnést az utolsó keresztapák

Két, 1992-ben elkövetett gyilkosság miatt július 19-én Matteo Messina Denarót, a szicíliai Cosa Nostra nevű maffiaszervezet vezérét életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A férfi után hatalmas hajtóvadászat indult a 90-es években, mintegy három évtizeden át üldözték, egészen idén januárig, amikor Palermóban őrizetbe vették. Denaro egy kórházban tartózkodott, orvosi vizsgálatra várakozott, mikor odament hozzá egy rendőr, hogy igazoltassa. Egy ideje már terjedtek a híresztelések arról, hogy a maffiavezér beteg lehet, a nyomozók sorra vizsgálták át az egészségügyi adatbázisokat, hogy Denaro nyomára bukkanjanak.

Matteo Messina Denaro, a maffia utolsó keresztapája (Fotó: AFP)

A szicíliai maffia utolsó keresztapáját fogták el

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Twitteren azt írta, az állam győzelmet aratott a maffiák felett – utalva arra, állami kérdés volt Denaro elfogása. Szakértők ugyanis úgy látják, Olaszország jövőbeni pénzügyi helyzete jelentősen függ az uniós pénzektől, és nem engedheti meg magának, hogy a bűnözői gazdaság átvegye az uralmat – annak ellenére sem, hogy minden bizonnyal napjainkban is vannak a maffiahálózatoknak képviselői az olasz politikában.

A Cosa Nostra-tagok kezeihez több mint kétszáz halálos áldozat vére tapad.

A listán olyan nevek találhatók, mint Salvo Lima kereszténydemokrata politikus, Palermo korábbi polgármestere, Ignazio Salvo olasz üzletember, de sorra tűnnek fel az ügyvédek, bírók, ügyészek és rendőrök, valamint hozzátartozóik nevei. Róma nem véletlenül haragudott a Cosa Nostrára, áldozatul estek ártatlanok is. 1993. július 27-én öten vesztették életüket, mikor este Milánó közterületén autóba rejtett pokolgépet robbantottak fel. Az áldozatok között tűzoltók és egy hajléktalan marokkói bevándorló is volt. 2006 augusztusában pedig egy palermói nyugdíjast öltek meg véletlenül, mert összetévesztették Bartolomeo Spatola rendőrfőnökkel – a férfival végül szeptemberben végeztek. Ám a szicíliai maffia összes akciója közül kettő vert fel nagy port, melyek miatt Denarót is üldözték.

A fiatal Matteo Messina Denaro (Fotó: AFP)

Giovanni Falcone bíró és felesége, Francesca Morvillo, valamint háromtagú rendőri kíséretük 1992. május 23-án, nem sokkal délután hat óra előtt vesztették életüket pokolgépes merényletben Capaci városában. Ötszáz kilogramm TNT-bomba robbant fel alattuk, amikor autójukkal a városon áthaladó E90-es jelzésű, a palermói repülőtérre vezető út capaci csomópontjához értek. Az autóút mellett már egy emlékmű áll, felsorolva az áldozatok neveit. A gyilkosságnak amiatt is hamar híre ment, hogy Francesca Morvillo Olaszország első női bírói között írta be nevét a történelembe, emellett ő volt az első olyan olasz női bíró, aki gyilkosság áldozata lett. Két hónappal később újabb merénylet rázta meg Szicíliát: 1992. július 19-én az 52 éves Paolo Borsellino bíró és öt főből álló rendőri kísérete volt a célpont, két perccel délután öt óra előtt vesztették életüket. Borsellino és kísérete halálát száz kilogrammnyi TNT-bomba okozta, melyet Fiat 126 típusú autójukban rejtettek el.

Falcone és Borsellino amellett, hogy jó barátságot ápoltak, a szicíliai maffiaellenes háború vezéralakjai voltak – mindketten az ügyészek táborát erősítették az 1963-ban létrejött olasz maffiaellenes bizottságban.

Az ellenük elkövetett pokolgépes merényletek hatalmas tüntetésekhez vezettek Palermo megyében, emellett egyre nagyobb hatósági figyelem hárult a Cosa Nostrára is: Szicíliába katonákat vezényelt ki az olasz vezetés, Palermo főügyésze, Pietro Giammanco pedig lemondott a tisztségéről.

Matteo Messina Denaro 2023-ban (Fotó: AFP)

A gyilkosságokkal kapcsolatban többeket is felelősségre vontak a szicíliai maffiahálózat tagjai közül, köztük Salvatore Riina maffiafőnököt, akit 1993-ban tartóztattak le, majd életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A La Belva, azaz A Szörnyeteg néven is ismert Riina ekkoriban már 23 éve vezette a Cosa Nostrát, letartóztatása után a hatóságok igyekeztek megakadályozni, hogy a rácsok mögül irányítsa a szervezetet, akár újabb merényleteket kitervelve: Riinát egy szigorúan őrzött börtönben tartották fogva, a külvilággal csupán korlátozott kapcsolata lehetett. A maffiavezér egy nappal 87. születésnapja előtt, 2017. november 17-én vesztette életét a pármai Maggiore kórház börtönosztályán. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra, azonban a 2000-es években szívproblémák miatt többször kórházba szállították, és műtéteken is átesett. Riinát váltotta 1993-ban a Cosa Nostra élén Denaro, a szicíliai Castelvetrano egykori maffiavezérének fiaként. Denaro azonban folyamatosan szökésben volt és elődeihez hasonlóan távollétében szabott ki rá az olasz igazságszolgáltatás életfogytiglani börtönbüntetést.

Matteo Messina Denaro (Fotó: AFP)

A maffiavezér alatt hatalmas átalakuláson ment keresztül a Cosa Nostra, Felia Allum brit szakértő szerint az elmúlt évtizedekben a maffiák kerülték a feltűnést:

Denaro megértette, hogy a pénzkeresés valódi módja a láthatatlanság. Ha erőszakosan gyilkolod az embereket, ahogyan azt a hagyományos maffiák tették, akkor a rendőrség figyelmét is felkelted. Ha viszont eltűnsz, megállapodásokat kötsz, támogatókat és segítőket gyűjtesz, tisztára mossák a pénzedet

– fogalmazott. Elemzők szerint a Cosa Nostra már nem lesz olyan hatalmas, hírhedt szervezet, mint korábban volt, de fog még fejtörést okozni az olasz kormánynak a határokon is túlmutató befektetéseivel. A Cosa Nostra különösen az Egyesült Államokban bírt nagyobb jelentőséggel, ahogy Olaszországban, úgy a tengerentúlon is beszivárogtak a politikai életbe.

A hollywoodi filmekben még mindig vonzó a maffia

A Francis Ford Coppola rendezésében 1972-ben bemutatott A Keresztapa című film óta jelentősen megnövekedett az emberek érdeklődése a maffiák világa iránt. A szicíliai Corleone városát évente turisták tömegei keresik fel: nemcsak a film miatt, hanem mert valóban központja volt az egyik helyi maffiahálózatnak. A The Guardian brit napilap cikkéből kiderült, hogy az 1980-as években nem volt olyan család, akinek ne lett volna rokoni kapcsolata a Cosa Nostrával, vagy annak valamelyik tagjával. A városban ma már szinte minden sarkon lehet találkozni a maffiaszervezet nyomaival: a főteret Falconéról és Borsellinóról nevezték el, Francesca Morvillo portréját pedig az iskolaépület falára festették fel. A maffiától visszaszerzett épületeket azonban átalakították közösségi helyekké, szállásokká, és egy rendőrőrsöt is kialakítottak belőlük. Sokan kihasználták a Keresztapa adta hírnevet is Corleonéban, például egy kávézót a filmet felidéző dekorációs elemekkel díszítettek. Voltak, akik egészen Kolumbiából érkeztek a városba, abban a hitben, hogy itt forgatták a filmet, noha ez két másik településen, Savocában és Forza d’Agróban történt.

Borítókép: Helyszínelők Matteo Messina Denaro palermói otthonában (Fotó: AFP)