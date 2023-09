Tanulhatunk a múltból, ha mi írjuk a történelmet?

Néhány évvel ezelőtt érdekes elemzést írt lapjába Claudia Mäder, a Neue Zürcher Zeitung publicistája. A történészek kirohannak az űrbe, és elmondják „minden” történetét címen közreadott esszé apropóját az adta, hogy akkoriban három nagy világértelmezés is megjelent: Yuval Noah Harari izraeli történész Sapiens című könyve, David Christian ausztrál történész Nagy történelem című monográfiája és Emmanuel Todd francia tudós Szomorú modernitás: az emberiség történelme a kőkorszaktól a Homo Americanusig című munkája.

Magyarok a kolozsvári főtéren. Tanulhatunk a történelemből? Fotó: Andreea Campeanu

Tanulhatunk a múltunkból az álhírek korában?

Mäder szerint nem véletlenül népszerűek az ilyen átfogó történelmi narratívák. Ezek a kor spirituális igényeit szolgálják, a posztmodern ember identitásválságát próbálják orvosolni, végső soron választ kínálnak az élet értelmét kutató végső kérdésekre. Az átfogó narratíváknak azonban nagy ára van. Az emberiség történetének pár száz oldalas összefoglalása szükségszerűen lesz aggasztóan leegyszerűsítő, ráadásul a szerzők – mivel nem tudnak elmélyedni minden részletkérdésben – tudásuk hiányosságait spekulációkkal pótolják. És ezek az elméletek akarva-akaratlanul a személyes értékvilágot tükrözik.

A nagy történelmi elbeszélések ezért mindig tendenciózusak és ideológiailag motiváltak.

Az ilyen összefoglaló munkák kitűnő lehetőséget kínálnak arra, hogy a szerzők tudományos köntösbe bújtassák világnézetüket, de talán helyesebb úgy fogalmazni: másra nem is adnak lehetőséget. Talán mondani sem kell, mennyire félremehet egy történelemkép, ha nem is akar objektív maradni, hanem vállaltan képvisel politikai ideológiát. Ennek megfelelően a liberális Harari a szabadság, a bőség és a béke időszakának festi le a földművelés előtti időket, a fenntarthatóság miatt aggódó Todd viszont már a gyűjtögető életmódot is a modern fogyasztói társadalom pazarlásával állítja párhuzamba.

Gombák és emberek

Ha azt hinnénk, az orosz történelemkönyv az egyetlen olyan munka, amely a jelen politikai igényeihez igazítja a múltat, mindjárt megmutatom, milyen sok hasonló kezdeményezéssel találkozhatunk. Ha már Harari és Todd őstársadalomképével kezdtük, folytassuk is innen! James Scott politológus-antropológus, a Yale Egyetem professzora a modern államok kialakulását tárgyaló könyvében az élelemtermelésre való átállás időszakát elemzi, az általa vallott, vállaltan hatalomellenes nézőpontjából. Arra jut, hogy a történettudomány általánosan elfogadott nézeteivel szemben az állatok háziasítása és a mezőgazdasági termelés nem gyorsította fel az emberi civilizáció fejlődését és a népesség növekedését, legalábbis sokáig nem. Az átállást követő évezredekben visszaesett az életminőség, járványok és éhínségek tizedelték a népességet. Ráadásul az állattenyésztés és a földművelés jóval munkaigényesebb volt, mint a vadászat és a gyűjtögetés.

Hogy akkor mégis miért vált egyre általánosabbá a földművelés, arra a hagyományos történettudomány a biztonságos és kiszámítható ellátás lehetőségével válaszol, Scott azonban anarchista felfogásának megfelelően úgy véli, a kialakuló államok erőszak-intézkedései vezettek oda, hogy a szabadon kóborló, vadászó-gyűjtögető családok helyét a letelepedett, tehát elnyomható és kizsákmányolható földműves népesség vette át.

Ennél is eredetibb megközelítést alkalmaz Rob Dunn evolúcióbiológus, a connecticuti egyetem tanára, aki az IAI tudománynépszerűsítő magazinban megjelent esszéjében arról ír, hogy miközben mi azt hisszük, hogy áttértünk az élelemtermelésre, valójában áttérítettek bennünket. De nem a hatalom gonosz szándéka, hanem az erjesztőgombák és baktériumok éhsége. Az emberiséget formáló mikroorganizmus című cik­kében leszögezi: valójában az élesztő háziasította az embert. Pontosabban a baktériumok és a gombák gyarmatosították az emberi testet, s ennek következtében az ember szervezete jelentősen átalakult. Azaz a beleinkben élő mikroflóra szoktatott rá bennünket a savanyú és az alkoholos táplálékra, s az erjesztett táplálék megemésztése tette azután lehetővé a mezőgazdaságra és az állattartásra épülő letelepedett életmódot, és vele a modern társadalom létrejöttét. Gombáink és baktériumaink szempontjából a letelepedett, földművelő életmód annyira előnyös, mint a modern csirkegyárak nekünk, és az új helyzet az ember számára is pontosan annyira jó, mint amennyire a zsúfolt, ipari körülmények között tartott húscsirkéknek a maguk sorsa.

Elnyomók és elnyomottak

A determinista, természetmisztifikáló és végső soron az emberi szempontokat elutasító ideo­lógia díszpéldánya után vessünk egy pillantást a valódi gyarmatosításra, annál is inkább, mert ebben a kérdésben igazi narratívakavalkádban lubickolhatunk. Bruce Gilley amerikai politológus például nagy port felvert tanulmányt tett közzé 2017-ben, amelyben azon túl, hogy összességében előnyösnek ítélte a gyarmatosítást, azt is kifejtette: bizonyos formáinak felélesztése javára válna a fejlődő országoknak. Gilley azzal érvelt, hogy az egykori gyarmatokon ma is nagyobb a stabilitás és a gazdasági fejlettség, azaz a gyarmatosítás jót tett ezekkel az országokkal. Jót tenne azokkal is, amelyek nem részesültek áldásaiból.

Gilley narratívája természetesen óriási botrányt kavart.

Az írást közlő folyóirat szerkesztőbizottságának a fele lemondott, a kiadó visszavonta a tanulmányt, miután tízezren tiltakoztak a publikálás ellen, sőt erőszakkal is megfenyegették a kiadót. Gilley azonban – az eltörléskultúra sok áldozatával szemben – nem hátrált meg, sőt az egyetemi baloldal ellen küzdő csoportok élére állt. Ráadásul komoly támogatást is kapott: az Oxfordi Egyetem ötéves kutatási projektet bízott rá, amelynek célja a Brit Birodalom etikájának rekonstruálása, és a gyarmatosítással kapcsolatos negatív sztereotípiák lebontása.