Demkó Attila: Izraelnek nincs választása

Tehát a katonai győzelem lehetséges, ha nem is lesz könnyű vagy gyors. De a globális többség és a nyugati szélsőbal szimpátiájáért folytatott küzdelemben Izrael hátrányban van. Erre mondaná az egyszeri ENSZ-főtitkár, hogy nem vákuumban történt a Hamász támadása. Nos, semmi sem történik előzmények nélkül. Van előtörténete az ukrajnai orosz agressziónak is. De egy háború kirobbantása az egy háború kirobbantása, a mészárlás az mészárlás, és amikor elkezdjük magyarázni, hogy ez a közvetlen ok nélkül indított háború jó háború, ez a mészárlás morálisan más, akkor átlépünk egy vörös vonalat. Most pedig pontosan ezt teszi a progresszív-szélsőbaloldali nyugati értelmiség nem kis része, egy platformon az orosz propagandistákkal. Az amerikai, de az oroszoknak dolgozó Scott Ritter azt magyarázza, hogy a fesztiválozó izraeli fiatalok a kereszttűzben haltak meg. Eközben amerikai egyetemeken tüntetnek a kolonialista, gyarmatosító, apartheid Izrael ellen. Nem foglalkoznak azzal, hogy az arab államok túlnyomó többségével ellentétben Izrael demokrácia, ahol a palesztin pártok bent ülnek a Knesszetben, sőt volt példa arra is, hogy kormányra kerültek.