Von der Leyen nagy szöget vert az unió koporsójába

Annak is fájni fog, aki tapsol

Ha az alapvető tényeket nem tartja tiszteletben az Európai Bizottság elnöke, az nem magyar baj. Európa baja. A Zöldek, progresszívek, a liberálisok, az egész baloldal, de még a néppártiak is azt mondanak, amit akarnak az Európai Parlamentben. Akár minden elemében hazug állításokat is tehetnek Magyarországról – és tettek is. Ha nem is elegáns ez a nagyüzemi dezinformáció, a politikai harcba belefér. De a bizottság elnökétől nem.

E beszéd után joggal kérdőjelezhető meg, hogy Magyarországot, a nekünk járó forrásokat korrekten kezeli-e a bizottság vagy politikai alapon, sőt a nyomásgyakorlás szándékával. Felmerül a politikai bosszú vagy a zsarolás szándéka. Ha az EU bosszút akar állni, nem a kormányon fog, hanem minden magyar állampolgáron. Annak is fájni fog ez, aki tapsol ennek a beszédnek. Ha törvénytelen módon visszatartják a magyar embereknek járó EU-s forrásokat addig, amíg azok el nem vesznek, mindannyian szegényebbek leszünk.

A tét itt nem a magyar–EU-viszony, még csak nem is a magyar nemzet egy jelentős részének végső elidegenedése az uniótól. Mert Von der Leyen beszéde után mindenki számára világos, aki lát a pályán, hogy ki nem akar megállapodást. Ez is nagyon negatív persze, de a tét még nagyobb. Az ilyen típusú bizottsági szerepfelfogás az EU végét jelenheti hosszabb távon, hiszen a bizalom maradékai is eltűnnek a rendszerből. Vagy vannak mindenkire vonatkozó szabályok, vagy nincsenek. Az Európai Bizottság és annak elnöke egyszerűen nem kezelhet így egy tagállamot. Ursula von der Leyen beszédével a bizottság olyan hitelvesztést szenvedett el, ami nehezen helyrehozható. Az EU legnagyobb magyar és nemzetközi támogatóinak kellene aggódnia Von der Leyen asszony performanszán, hiszen elég nagy szöget vert ezzel az EU koporsójába.

Ami bizony kár, mert az uniónak a mai geopolitikai helyzetben nagyobb a létjogosultsága, mint valaha.

Szükségünk van erős Európára, szilárd határokkal, újraélesztett hadiiparral, harcképes hadseregekkel. Ez most mind nem létezik, s ezért az olyan politikusok felelősek, mint Von der Leyen, aki miniszterként a német hadsereggel sem tudott mit kezdeni. Megbukott német kormánytagként, most pedig az Európai Bizottság elnökeként is. Teljes a hitelvesztése.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond Strasbourgban 2024. október 9-én. Mögötte Bóka János miniszter és Orbán Viktor kormányfő. (Fotó: Frederick Florin /AFP)