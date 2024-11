Rezeda Kázmér őszi hullása

Fájt Rezeda Kázmérnak, ezért borogatta. Aztán rájött, hogy sörögetni sokkal jobb lenne. Így elkezdett sörögetni, és tényleg jobb lett.

S közben ősz volt. Mert ősz lett. Abban pedig az a jó, hogy mindig ugyanolyan.

Szerette Rezeda Kázmér az őszt. De még az ősznél is jobban szerette az ugyanolyant. Az ugyanolyanságot. Amikor a világ elkezd mániákusan másmilyen lenni, amikor unalmában és rettenetes kielégületlenségében, feleslegességében azt hiszi, csak a másmilyenség a jó és a szép, akkor a maradék jó és normális emberek feltétlenül ragaszkodnak az ugyanolyansághoz. Hát ezért.

Ősz volt.

Rezeda Kázmér minden szép, őszi napon felült egy sárga falevélre, és lehullott vele a földre. A hullás éppen annyi ideig tartott, hogy nyugodtan végig lehetett gondolni fontos dolgokat. Ez a jó a hullásban. Kivéve persze, ha a világ, egy kultúra, egy civilizáció hullik, mert akkor nincsen idő semmire, csak a másmilyenségre. De ősszel ráülni egy szép, sárga falevélre, és lehullani vele a földre, az maga az idő teljessége.

Óh, múlni már, / Ősz! hullni már / Eresszél! / Mint holt avart, / Mit felkavart / A rossz szél…

(Tóth Árpád fordítása)

Verlaine is tudta ezt.

Hullott Kázmér a sárga levéllel, s volt ideje mindenre. Gyerekkori pillanatképekre, azokra, amelyekről már akkor tudta, hogy megmaradnak örökre. S ez, lássuk be, nagy bölcsesség, főleg egy gyerektől. S most persze sorolni kellene azokat a pillanatképeket, de minek? Arról nem is beszélve, hogy Kázmér sorolta már, máskor, máshol éppen eleget.

Aztán volt idő régi szerelmekre, régi szerelmek pillanatképeire – de Kázmér azokról is mesélt már éppen eleget.

Volt még idő régi, nagy hitek és meggyőződések, a nyomukban járó nagy csalódások és kiábrándulások pillanatképeire, mert ezek kéz a kézben járnak, s nagy szerencse, ha végül nem marad más, csak az Isten, egy asszony s néhány gyerek.

Rezeda Kázmér a kevés szerencsés közé tartozott.