A vátesz költészetének tisztasága

A klasszikus görög–római – és részben reneszánsz – alapokra épített lírai formanyelv és eszmei-szellemi tartalom jellemző Berzsenyi szövegvilágára.

Miklós Péter
2025. 08. 28. 5:50
Ottlik Géza Próza című kötetében olvasható a Mi a villamos? című szöveg, amelyben az elbeszélő egy villamoson utazik, aminek a párás ablaküvegére van írva a következő pár szó: Mi a villamos? – Rút csingilingi ház. Ez egyértelmű utalás Berzsenyi Dániel A magyarokhoz című versére, amelyben azt olvashatjuk, hogy Mi a magyar most? – Rút sybarita váz. Vagyis elpuhult, belső tartalom nélküli alak. (A váz szó egyébként bizonyos területeken abban a korszakban madárijesztő jelentéssel bírt.) A sybarita pedig a lakóinak kényelméről és elpuhultságáról híres dél-itáliai ókori görög várost, Sybarist idézi meg. Berzsenyi Dániel, a klasszicizmus és a romantika határvidékén élt költő hat versének alapos, szinte teljes körű, bizonyos értelmezési szempontokat tendenciózusan és szisztematikusan végigvivő elemzése olvasható Tóth Sándor Attila irodalomtörténész, főiskolai tanár, a szegedi egyetem pedagógusképző kara és a bajai Eötvös József Főiskola oktatója idén megjelent könyvében.

A klasszikus görög–római – és részben reneszánsz – alapokra épített lírai formanyelv és eszmei-szellemi tartalom jellemző Berzsenyi szövegvilágára. Klasszikus antik életeszmények (mint például az erkölcsösség, a felelősségvállalás, vagy az adott helyzetben elvárt módon való cselekvés igénye, illetve a közösségi érdekek szem előtt tartása) szerepelnek a niklai remete ezen költeményeiben, de nem hiányzik belőlük a (háborúban) hősies és (a békés mindennapokban) erényes cselekedetek után járó közösségi megbecsülés és kollektív emlékezetbéli pozíció, vagyis a hírnév és a jó emlékezet sem, amely a költő szerint szintén megilleti a jeles cselekedeteket végrehajtó, vagy maradandó értékeket előállító embereket. Ezen elveket vallotta meg egyes szövegeiben a római irodalom aranykorának költője, Horatius is, akinek nyomán egyedi, az antik értékvilágot megidéző, és azt részben a keresztény kontextusban is elhelyezni igyekvő szellemi mozgalom bontakozott ki a tizennyolcadik századi Európában, amely Berzsenyire is erőteljesen hatott. Ennek lényegét Kerényi Károly klasszika-filológus így fogalmazta meg: „A teljes horatianizmus nemcsak egyéni, szinte vallásos lélekápolás és a magánéletet ékesítő életmód, hanem az egész állami közösség átitatása a vátesz költészetéből fakadó tisztasággal és az isteni erőket tisztelő áhítattal. És ha van olyan közösség, amely elfogadja mesterének és ápolja a váteszt, ő sem szakadhat ki belőle az önistenítő egyéni költők, az önmagukkal elteltek és kritikát nem tűrők módján.”

Tóth Sándor Attila kötete háttérkutatásait példaadó módon, a hagyományos filológiai alapú irodalomtörténet és a komparatív szemléletű irodalomtudomány szövegelemző és hermeneutikai módszereit alkalmazva, páratlanul széleskörű műveltséggel, szakirodalmi háttérrel és interpretációs készséggel végezte el. Nemcsak például az Eszterházy Miklós vagy Széchényi Ferenc számára és tiszteletére írott
alkalmi (ugyanakkor mind formai megvalósításukat, mind tartalmi elemeiket tekintve komoly) Berzsenyi-versek kor-, keletkezés-, kiadás- és recepciótörténeti bemutatása található meg a könyvben, hanem olyan érdekes témák is előkerülnek mint például A táncok című költemény értelmezése, kiemelve, hogy Berzsenyi – mint az a szövegből is kiderül – a tánchoz bizonyos nemzeti karakterelemeket rendel, s megkülönbözteti a német, a francia és a magyar táncokat. Tóth Sándor Attila rámutat arra is, hogy Berzsenyinél a tánc valamilyen módon a magyar nemzeti érzületnek, ugyanakkor egyértelműen a katonai vagy hadi erényeknek a békeidőkben, szublimált módon való megjelenése.

Berzsenyinek a magyar nemzeti hagyományok és a tradicionális római erények világát egyszerre képviselő verseinek inspirálói nemcsak a XVIII–XIX. század fordulójának társadalmi változásai voltak, de a napóleoni háborúk is közrejátszottak abban, hogy szövegeiben a római erkölcsöket, a klasszikus horatiusi értékvilágot és a magyar nemzeti ügyet sajátos módon, párhuzamosan jelenítette meg. Tóth Sándor Attila kötete komoly irodalomtörténeti munka, s így nem is könnyű olvasmány. Viszont megéri megismerni, hiszen több mint kétezer év művelődés- és eszmetörténetének egyes vonulatait tekinti át Berzsenyi Dániel néhány verse ürügyén.

(Tóth Sándor Attila: „Él még nemzetem’ Istene” A romanizáció és a horatianizmus nemzeti útjai Berzsenyi Dániel költészetében. II. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2025. 558 oldal)



 



 



 

