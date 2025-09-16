Utazás a hitvitázó daraboktól egészen Madách falanszteréig

A Mestersége színész című műsorsorozat egyik, az 1980-as években rögzített epizódjában Sinkovits Imre, aki szeptember 21-én született, azon a napon, amely már jó négy évtizede a magyar dráma napja, idézte barátját és kollégáját, Bessenyei Ferencet, aki azt mondta neki, hogy „Az ember tragédiájában minden benne van”. Ugyanebben az interjúban idézte Illyés Gyulát is. Ő úgy vélte, hogy „minél több dráma játszódik a színpadon, annál kevesebb az utcán”. Az 1984 óta szeptember 21-én megünnepelt magyar dráma napján arra emlékezik a hazai kulturális élet, hogy 1883-ban ezen a napon volt Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója. Azóta aztán számtalan földolgozása született a darabnak, amelyről kijelenthetjük, hogy a magyar drámairodalomnak nemcsak egyik legértékesebb és legfényesebb gyöngyszeme, de egyik összegző és az emberi élet nagy kérdéseinek problémáit föltárni igyekvő, világirodalmi szintű alkotása is. Erre utalt a színészóriás Bessenyei Ferenc imént idézett mondata.

A magyar dráma kezdetei a középkorig nyúlnak vissza. A kereszténység fölvételével párhuzamosan megjelent a magyarság szellemi életében a keresztény (katolikus) liturgia, amely külső megjelenési formáját, s belső teológiai és spirituális tartalmát tekintve sem más, mint szent dráma.

Tegyük hozzá: több szempontból is az. Hiszen az akkori katolikus szentmiséken a hívők inkább csak nézői – mivel szertartás idegen nyelven (latinul) és a megjelentektől távol, az oltártérben zajlott –, nem pedig résztvevői voltak az eseményeknek. Napjainkban a közösségteremtés és a gyülekezeti tagság szempontjából lényeges a katolicizmusban a liturgikus események élményszerű megtapasztalása. Így aztán az aktív hívői részvétel – didaktikai (módszertani) és katekétikai (hitoktatási) okokból éppúgy, mint egyháztani (ekkléziológiai) alapokon – fontos elemévé vált a második vatikáni zsinat által meghatározott liturgikus reformoknak. Ennek a keresztény liturgikus szent drámának azonban idővel a templom falain kívüli részei és járulékos elemei is megjelentek, amelyek már kifejezett színpadi művek voltak, s mindenkinek az anyanyelvén tártak föl valamilyen hittitkot, biblikus eseményt vagy valamelyik jelentős szentnek, példaképnek az életét. A misztériumjáték (amely az előbb említett művek gyűjtőneve) mellett kialakult a moralitás is, ami inkább valamilyen erkölcsi értéknek, etikai tanításnak a dramatikus megfogalmazását adta. (A dráma gyökerei már az archaikus kultúrákban is megtalálhatók voltak, a mai színpadi előadások alapjait pedig a görög színjátszás hagyományvilágában találjuk.)

A misztériumjátékok és a moralitások már a 15. században megjelentek Magyarországon, elsősorban a német nyelvterületről érkezett városi polgárság körében.

Hagyományosan az első magyar nyelvű drámai műnek a Sándor-kódexben megőrzött Három körösztény leány története című alkotást tartja az irodalomtudomány, amely a 16. század első harmadában keletkezett. A ferences szerzetesből Luther Márton követőjévé lett protestáns prédikátor, Sztárai Mihály Comoedia de matrimonio sacerdotum (Komédia a papok házasságáról) című hitvitázó, a cölibátus ellen föllépő, töredékesen fönnmaradt drámáját 1550-ben magyar nyelven nyomtatták ki.