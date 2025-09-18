Az igazi Hastings kapitány

„Christie hamarosan megjelent a táncparketten. Magas, szőke fiatalember volt, göndör, kócos hajjal, érdekes, felfelé kunkorodó orral, nagy magabiztossággal. Bemutatták nekem, felkértek néhány táncra, és azt mondta, hogy a barátja, Griffiths kérte meg, hogy vigyázzon rám. Nagyon jól kijöttünk egymással; nagyszerűen táncolt, többször is táncoltam vele. Nagyon élveztem az estét” – így emlékszik vissza önéletírásában Agatha Christie 1912. október 12-re, amikor először találkozott későbbi férjével. A jóképű katona, Archibald Christie egy évvel volt idősebb nála, a brit közigazgatás és hadsereg sok tagjához hasonlóan hazáján kívül, a mai Pakisztán városában, Pesavarban született. Angliai visszatelepülésük után elvégezte iskoláit, majd a katonai akadémia következett, végül tüzérként és repülősként szolgált. Röviddel az első háború kitörése után Archibald és Agatha összeházasodott, egyetlen gyermekük néhány évvel később, 1919-ben látta meg a napvilágot.

Ekkorra Agatha Miller – immáron Christie néven – megkezdte regényírói munkásságát, de eleinte vékonyan csordogált a kiadók érdeklődése. Bár 1916-ban „megszületett” Hercule Poirot, mégis hosszú éveknek kellett eltelnie, hogy országszerte, majd az egész világon megismerjék őt az olvasók. Archibald hadiszolgálata mellett pénzügyi pályára lépett – ez a kettősség egész életében érdekelte, egyszerre dolgozott a hadseregnek, később pedig különféle pénzintézeteknek, trösztöknek, vállalatoknak. Agatha és Archibald közös életének legkülönösebb vállalása kétségkívül az, hogy promóciós körúton népszerűsítették a Brit Birodalmi Kiállítást, eljutottak Hawaiira, Kanadába, Új-Zélandra, sok helyre. Amikor hazatértek Angliába, Archibald folytatta pénzügyi pályáját, de nem túl nagy lelkesedéssel, inkább szenvedélyének, a golfnak élt, amikor csak tehette („annyira komolyan vette, hogy szinte vallásává vált” – emlékezett az írónő). Agatha és Archibald egyébként felső középosztályi életet élt, vidékre, egészen pontosan Sunningdale-be költöztek, és ha nem is feltűnő jómódban, de kényelmesen, nyugalomban töltötték mindennapjaikat. Első komolyabb írói honoráriumából – férje biztatására – az írónő autót vásárolt magának. Még a golfozásba is belekóstolt, bár a profi játékosoknak nyilvánvalóan nem kellett rettegniük a tudásától.