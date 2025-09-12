Vonzóvá vált a hazai gyorséttermi piac

A nyáron több lap, többek között a Magyar Nemzet is foglalkozott azzal, hogy a szomszédba költözik a világ egyik legnagyobb étteremláncaként számontartott Yum! legismertebb márkája, a Taco Bell. A horvát terjeszkedést szinte azonnal átkonvertálta a sajtó arra, hogy látótávolságon belülre került egy esetleges magyar ­piaci megjelenés is. A helyzet az, hogy nem légből kapott a dolog, a napokban derült ki, hogy a magyar gyorséttermi piacon komoly mozgások várhatóak, amibe akár a Yum! szerepvállalása is belepasszolna, de ez egyelőre spekuláció. Az viszont nem, hogy a Fuison Group Zrt. nemrég bejelentette, hogy elindítja itthon a KFC nemzetközi konkurenciájának számító Popeyes láncot, másrészt a Wendy’s keres itthon franchise-partnereket.

Mitől érdekes a hazai piac?



Mindez azt mutatja, hogy a hazai (gyanús, hogy egyelőre a budapesti) piac érdekessé vált a nemzetközi márkák számára. Egyrészt a főváros nagyon internacionális lett, gombamód szaporodtak az orientális éttermek (japán, koreai, vietnámi ízek), másfelől a kézművesszegmens, főleg a hamburgerterületen nagyon felfutott. A sztár ebben a kategóriában ma a Simon’s, de korábban a Zing és a Bamba Marha volt.



A burgerekben a magyar ízlés rendkívül kifinomult, nem szabad elfelejteni, hogy a keleti blokk országai között Budapesten nyílt az első McDonald’s (a Régiposta utcában), és mire megnyitott az amerikaiak első prágai üzlete, Budapesten már több egység működött.

A McDonald’s térhódítása töretlen volt az elmúlt harminc évben, ma ez a márka számít a nagybetűs gyorsétteremnek a piacon. A rendszerváltás óra pedig sok versenytársat „ütött ki a nyeregből”, kivonult mellőle a Wendy’s, a francia Quick és volt idő, főleg a 2000-es években, amikor a nagy versenytárs, a Burger King is takaréklángon égett mellette. A McDonald’s országos terjeszkedése erősítette meg itthon a márkát, és jelen állás szerint megingathatatlan a piaci előnye. Ettől függetlenül a McDonald’s ereje nagyban hozzájárult a hazai gyorséttermi kultúra népszerűvé válásához, és ez az, ami vonzóvá teszi a hasonló üzleti modellű vállalatoknak a hazai piacra lépést. Arról nem is beszélve, hogy ma már a jövedelmi szint hozzáférhetőbbé teszi a McDonald’s árazásánál kissé magasabb szintű termékkínálatot is.