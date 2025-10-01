BanánháborúKözép-Amerika

A hatalom édes eszköze

Az Egyesült Államok hektáronként vásárolta fel Közép-Amerikát a banán miatt.

Sitkei Levente
2025. 10. 01. 5:12
Fotó: AFP/ROMEO GACAD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A banán nagyjából százötven éve vált a gyümölcsök királynőjévé, addig főként eredeti származási helyén, Délkelet-Ázsiában fogyasztották. Bár már korábban is eljutott Dél- és Közép-Amerikába, a gépezet csak a huszadik század fordulóján pörgött fel. A tőkeerős és nagyon ambiciózus amerikai vállalkozók felismerték a szegény régió adta lehetőségeket, és egymás után vásárolták fel a kiváló termőföldeket az egyre inkább csak névleg független közép-amerikai országokban, mint Guatemala, Honduras, El Salvador vagy Ecuador. A kezdeti kis cégek egyre hatékonyabbakká váltak, s elkezdődött az összeolvadás, végül a United Fruit Corporation lényegében felvásárolta Közép-Amerikát, s ontotta a banánt a világpiacra anélkül, hogy a helybéli lakosság megérezte volna kincset érő gyümölcsük népszerűségét. Az 1930-as években a United Fruit 1,4 millió hektár földet birtokolt Közép-Amerikában. Hondurasban a tízes években az amerikaiak puccsot szerveztek, hogy elmozdítsák a hatalomból a választott kormányt. Végül sikerrel is jártak, az új elnök mindenben az északiak segítségére volt, a banánültetvényeseknek magánhadseregük volt, ők irányították a gazdaságfejlesztést, végül az amerikai dollárt vezették be hivatalos fizetőeszközként. Honduras kizárólag névleg volt független, a valóságban a banánültetvényes amerikaiak irányították mint saját külbirtokukat. A régióban az összes kormány veszélyben volt, hiszen mind függtek a banán adta pénztől és egyik se volt elég erős ahhoz, hogy szembeszálljon az amerikai fegyveresekkel és tisztségviselőkkel. A történelem pedig végigsöpört a banánköztársaságokon. Mindmáig képtelenek levetkőzni a korszakos elnyomást és gyakorlati gyarmatpozíciót, a banánültetvények ma is kincset érnek, hiába fordult nagyot a világ kereke. Az összes regionális ország megküzdötte saját polgárháborúit, puccsok sorozata emelt fel és buktatott meg kormányokat, a demokráciát hírből se ismerték a helybéliek. Jelenleg a világ banántermelésének háromnegyedéért öt cég a felelős. Az öt legnagyobb banánexportőr ország, Ecuador, Kolumbia, a Fülöp-szigetek, Costa Rica és Guatemala mindegyike súlyos demokráciadeficittel küzd, és képtelen elszakadni banánköztársasági múltjától. Az öt óriáscég súlyánál fogva irányítja az egész banánpiacot, közvetve vagy közvetlenül irányítva az országok gazdaságát. A legfőbb vásárló pedig az Egyesült Államok, Japán és Európai Unió, de a legnagyobb rész az utóbbi országközösséget illeti, így értelemszerűen addig fennmarad ez a teljesen egyenlőtlen gazdasági struktúra, amíg a vásárlóknak szükségük lesz a finomságra, és fittyet hánynak az egészségtelen modell okozta károkra.

 

Borítókép: Szállítmányt készítenek elő a Fülöp-szigeteken (Fotó: AFP/Romeo Gacad)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős...

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.