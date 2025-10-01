Gond van a banánnal

Néhány tény a banánról: a világ leggyakrabban fogyasztott gyümölcse – és a negyedik legfontosabb élelmiszernövény világszerte a búza, a rizs és a kukorica után. A legnagyobb termesztő országok a banán mintegy 80 százalékát helyi fogyasztásra szánják, és több mint 400 millió ember napi kalóriabevitelének 15–27 százalékát fedezi a gyümölcsből. A becslések szerint a világ szupermarketjeiben megtalálható banán 80 százalékát Latin-Amerikából exportálják, a zöme pedig egyenesen a Karib-térségből származik.



Az éghajlatváltozás hatása



A globálisan emelkedő hőmérséklet, a világszerte tapasztalható szélsőséges időjárás és az éghajlattal összefüggő invazív kártevők vagy kórokozók olyan banántermesztő országokat sújtanak leginkább, mint Guatemala, Costa Rica és Kolumbia, csökkentve a hozamokat és pusztítva a vidéki közösségeket a régióban – írta a Guardian a Christian Aid nemrég megjelent elemzésére hivatkozva. A tanulmány elsősorban a karibi országok gazdaságával és annak társadalmi hatásaival foglalkozik. Nem véletlenül, hiszen ezek az országok lényegében a banánból élnek.

Fotó: AFP/Luis Acosta

A banánexport nagy részét kitevő cavendish pedig rendkívül kényes a szélsőséges időjárására. Nem bírja a szelet, mert gyorsan elveszíti a leveleit – minél kevesebb a levele, annál kevesebb a termése. A fajtához képest viszonylag kevés csapadékkal is beéri, nem szereti az özönvíz szerű esőzéseket, de ami a legfontosabb, állandó meleg és párás környezet szükséges a virágzásához – igaz ugyan, hogy 15-30 fok közötti hőmérséklet elég neki, de fontos, hogy az állandó legyen. A karibi térség időjárása azonban egyre kevésbé stabil, nagy a hőingadozás és egyre gyakoribban az erős viharok. Bár több száz banánfajta létezik, de ahogy írtuk, a cavendish adja az export túlnyomó többségét. Az exportra termelő vállalatok a jó ízéért, a szívósságáért és magas terméshozamáért választották. Ugyanakkor hiába sikerült megtalálni a gazdaságilag legmegfelelőbb fajtát, pont ez a genetikai variáció okozhatja az említett országok gazdasági problémáit s persze a globális banánhiányt.

