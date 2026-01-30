– Vannak különféle ételek – ötlött fel Rezeda Kázmérban a gondolat, s ezt az a gondolat követte, miszerint ennél azért jutott már eszébe különlegesebb, meghökkentőbb dolog is.

Valóban.

Miután így megbeszélte magával mindezt Kázmér, végigvitte magában az eredeti gondolat fonalát, amely végül így tekeredett fel a morfondír spulnijára:

– Vannak különféle ételek, és van a töltött paprika.

Ez már valami. S valóban. Mert egészen biztos, hogy vannak lényegesen különlegesebb ételek a töltött paprikánál.

Itt van például az extracto de rana, vagyis a békajuice, amit Peruban előszeretettel fogyasztanak, és nem is túl bonyolult elkészíteni. Csak meg kell nyúzni a békát, utána pedig betenni a turmixgépbe úgy, ahogy van, s ezt nem csupán kedvelik, de erős afrodiziákumnak tartják. Ez például biztosan különlegesebb, mint a töltött paprika.

Mégis elég nehéz elképzelni, ahogy mondjuk Karcagon a János kikiabál a konyhába Terinek, miszerint „Terikém, dobjál már be a turmixba négy-öt békát, úgy innék egy békajuice-t!”, mire a Teri azt dörmögi maga elé, hogy „Na, éppen itt is volt az ideje, te mamlasz!”.

Vagy itt van például Elefántcsontpart, ahol előszeretettel esznek macskát. De most képzeljük magunk elé, ahogy Bőnyrétalapon a Béla odabújik a Marihoz, hogy „Marikám, nem vágnád le estére a Cirmit, olyan régen ettünk macskát és itt a vasárnap”, mire a Mari készségesen ugrik, és Cirmi még fel sem eszmél, máris ott rotyog a fazékban jó paprikásan, sok babérral.

Esetleg azt is magunk elé képzelhetjük, amint Répáshután a Miska bácsi reggel nagyot nyújtózik, és így szól Bözse nénihez:

– Bözsi, angyalom, majd egy hónapja nem csináltál kobraburgert.

– Miskám, angyalom, elfogyott a kobrahús.

– Akkor csináld meg siklóból, Bözsikém, nekem mindegy, csak kígyó legyen.

Indonéziában magától értetődő egy ilyen párbeszéd.

Vietnámban a piacon nincs természetesebb, mint a frissen levágott kutyák látványa a pulton. Na de látják maguk előtt Böhönyén Jóskát, amint kapacitálja asszonyát, Rozit, hogy „te Rozi, nem esszük meg becsináltnak a Bodrit?”, mire Rozi széles mosolyra fakadva kiszalad, eloldja a láncról a Bodrit, aztán már belezi is kifelé, aztán estére asztalon a friss kutyabecsinált.