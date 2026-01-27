Őrültségnek nevezik a háború gondolatát

Nagyszabású bűnügyben nyomoz a budapesti rendőr-főkapitányság, ami már régebb óta foglalkoztatja a magyar hatóságokat ― adja hírül a 8 Órai Ujság január 19-én. Mint beszámolnak róla: „a főkapitányság nyomozó osztálya értesülést szerzett arról, hogy a Délvidéken, főleg Pécs környékén Linder Béla, a Károlyi-kormány volt hadügyminisztere röpiratok terjesztésével bízott meg embereket, akik azután a demarkációs vonalon keresztül jöttek át magyar területre és ott százszámra osztogatták a röpiratokat.” A pécsi rendőrségnek több olyan röpirat kerül a birtokába, amiket fölküldenek a budapesti főkapitányságra.

A fővárosból érkező detektívek százszámra szedik össze a röpiratokat, amelyekben a honvédelmi minisztersége idején több katonát soha többé látni sem akaró abszurd kijelentéséről hírhedtté vált Linder Béla „szövetkezésre hívja fel a lakosságot a sokat emlegetett délvidéki köztársaság megalakítása céljából és reprodukálhatatlan kifejezésekkel illeti a magyar hatóságokat.”

Kiderül: „Körülbelül egy héttel ezelőtt a pécsi rendőrség az egyik községben nagyszámú ilyen röpiratot talált egy embernél, akit azután felszállítottak Budapestre. Kihallgatása során beigazolódott, hogy az illető Linder Bélával összeköttetésben áll és ezért államellenes bűncselekmények elkövetése miatt előzetes letartóztatásba helyezték.” Emlékeztet a lap: a röpiratok terjesztése visszatérően történik meg a déli országrészben. Hónapokkal azelőtt is írtak arról, hogy a Károlyi Mihály vezette forradalmi puccsista kormány egykori hadügyminisztere ilyen irányú káros tevékenységet fejt ki a térségben, főként a bányászok körében. A lap úgy tudja: „a délvidékre több detektív utazik le, hogy Linder Béla hazafiatlan munkásságának egyszersmind véget vessenek. Az ügyre vonatkozó akták a röpiratokkal együtt a királyi ügyészségre kerültek és itt folytatják le azután a vizsgálatot a röpiratok terjesztése ügyében.”

A honvédség helyzetéről tart beszédet Csáky Károly honvédelmi miniszter a nemzetgyűlésben. A január 19-i 8 Órai Ujság tudósítása szerint emlékeztet arra, hogy a trianoni békediktátum csak 35 ezer főnyi katonaságot engedélyez. Az ellenzéki hozzászólások alapján nyugtázza, hogy a toborzás kérdésében a Ház egyetért, ám megjegyzi: „egy baj van csak, hogy a sorozásra vonatkozó kívánságunkkal sem a nagy, sem a kisantant nem ért egyet. Ez ellen semmit sem tehetünk.” Hozzáteszi:

őrültek volnánk, ha kalandokba akarnánk bocsátkozni és háborúra gondolnánk. Veszélyezteti azonban Európa békéjét az a nagy aránytalanság, amely a fegyverkezés tekintetében az egyes országok között fennáll. (Nagy taps és éljenzés.) Jogunk van a békeszerződések alapján követelni az általános leszerelést, mert addig Locarno szellemét nem lehet megteremteni, amíg a leszerelés minden vonalon meg nem történik. (Taps.)

Mint mondja: ez a vélemény már Európa-szerte kialakulóban van. Alexandre Percin francia tábornokot idézi, aki szerint egy hadsereg megszervezését megtiltani botorság, mert az éppen olyan butaság volna, mintha a rendőrséget arra hivatkozva szüntetnék meg, hogy lopni úgyis tilos. Lord Grey-t emlegeti, aki azt mondta: „Locarno nem komoly dolog addig, amíg csak Németország van leszerelve, a többi nemzet pedig állandóan fegyverkezik. Hasonló véleményen van Morris angol tábornok, aki azt mondja, hogy éppen azok az országok fegyverkeznek a legjobban, amelyek területeket nyertek. Mi teljes erővel követeljük a leszerelés keresztülvitelét és joggal sürgetjük az erre vonatkozó tárgyalások megindítását.” Mindezek miatt támogatja Várnai Dániel szocialista képviselő erre irányuló javaslatát, s a legnagyobb örömmel járul hozzá az elfogadásához. A Ház egyhangúlag megszavazza az ellenzéki indítványt.