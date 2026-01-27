blaha lujzabethlen istvándélvidéklinder béla

Őrültségnek nevezik a háború gondolatát

A katonát többé látni sem akaró puccsforradalmi hadügyminiszter, Linder Béla ismét a délvidéki köztársaság megalakításán dolgozik röplapok terjesztésével. Csáky Károly honvédelmi miniszter kijelenti: jogunk van a békeszerződések alapján követelni az általános leszerelést, majd a Ház egyhangúan támogatja egy szocialista képviselő ilyen értelmű javaslatát. Bethlen István miniszterelnök összefogásra szólít fel a nemzet becsületének megvédése céljából a frankhamisítási ügy kapcsán. Hetvenöt éves korában meghal Blaha Lujza, a nemzet csalogánya. A pénzverde épületén az utolsó simításokat végzik, hogy februárban megkezdődhessen az új pénz, a pengő készítése.

Megyeri Dávid
2026. 01. 27. 5:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyszabású bűnügyben nyomoz a budapesti rendőr-főkapitányság, ami már régebb óta foglalkoztatja a magyar hatóságokat ― adja hírül a 8 Órai Ujság január 19-én. Mint beszámolnak róla: „a főkapitányság nyomozó osztálya értesülést szerzett arról, hogy a Délvidéken, főleg Pécs környékén Linder Béla, a Károlyi-kormány volt hadügyminisztere röpiratok terjesztésével bízott meg embereket, akik azután a demarkációs vonalon keresztül jöttek át magyar területre és ott százszámra osztogatták a röpiratokat.” A pécsi rendőrségnek több olyan röpirat kerül a birtokába, amiket fölküldenek a budapesti főkapitányságra. 

A fővárosból érkező detektívek százszámra szedik össze a röpiratokat, amelyekben a honvédelmi minisztersége idején több katonát soha többé látni sem akaró abszurd kijelentéséről hírhedtté vált Linder Béla „szövetkezésre hívja fel a lakosságot a sokat emlegetett délvidéki köztársaság megalakítása céljából és reprodukálhatatlan kifejezésekkel illeti a magyar hatóságokat.”

Kiderül: „Körülbelül egy héttel ezelőtt a pécsi rendőrség az egyik községben nagyszámú ilyen röpiratot talált egy embernél, akit azután felszállítottak Budapestre. Kihallgatása során beigazolódott, hogy az illető Linder Bélával összeköttetésben áll és ezért államellenes bűncselekmények elkövetése miatt előzetes letartóztatásba helyezték.” Emlékeztet a lap: a röpiratok terjesztése visszatérően történik meg a déli országrészben. Hónapokkal azelőtt is írtak arról, hogy a Károlyi Mihály vezette forradalmi puccsista kormány egykori hadügyminisztere ilyen irányú káros tevékenységet fejt ki a térségben, főként a bányászok körében. A lap úgy tudja: „a délvidékre több detektív utazik le, hogy Linder Béla hazafiatlan munkásságának egyszersmind véget vessenek. Az ügyre vonatkozó akták a röpiratokkal együtt a királyi ügyészségre kerültek és itt folytatják le azután a vizsgálatot a röpiratok terjesztése ügyében.”

A honvédség helyzetéről tart beszédet Csáky Károly honvédelmi miniszter a nemzetgyűlésben. A január 19-i 8 Órai Ujság tudósítása szerint emlékeztet arra, hogy a trianoni békediktátum csak 35 ezer főnyi katonaságot engedélyez. Az ellenzéki hozzászólások alapján nyugtázza, hogy a toborzás kérdésében a Ház egyetért, ám megjegyzi: „egy baj van csak, hogy a sorozásra vonatkozó kívánságunkkal sem a nagy, sem a kisantant nem ért egyet. Ez ellen semmit sem tehetünk.” Hozzáteszi: 

őrültek volnánk, ha kalandokba akarnánk bocsátkozni és háborúra gondolnánk. Veszélyezteti azonban Európa békéjét az a nagy aránytalanság, amely a fegyverkezés tekintetében az egyes országok között fennáll. (Nagy taps és éljenzés.) Jogunk van a békeszerződések alapján követelni az általános leszerelést, mert addig Locarno szellemét nem lehet megteremteni, amíg a leszerelés minden vonalon meg nem történik. (Taps.)

 Mint mondja: ez a vélemény már Európa-szerte kialakulóban van. Alexandre Percin francia tábornokot idézi, aki szerint egy hadsereg megszervezését megtiltani botorság, mert az éppen olyan butaság volna, mintha a rendőrséget arra hivatkozva szüntetnék meg, hogy lopni úgyis tilos. Lord Grey-t emlegeti, aki azt mondta: „Locarno nem komoly dolog addig, amíg csak Németország van leszerelve, a többi nemzet pedig állandóan fegyverkezik. Hasonló véleményen van Morris angol tábornok, aki azt mondja, hogy éppen azok az országok fegyverkeznek a legjobban, amelyek területeket nyertek. Mi teljes erővel követeljük a leszerelés keresztülvitelét és joggal sürgetjük az erre vonatkozó tárgyalások megindítását.” Mindezek miatt támogatja Várnai Dániel szocialista képviselő erre irányuló javaslatát, s a legnagyobb örömmel járul hozzá az elfogadásához. A Ház egyhangúlag megszavazza az ellenzéki indítványt.

Heves vita bontakozik ki a frankhamisítási ügy felderítése kapcsán a Házban, amelynek során a Budapesti Hírlap január 20-i beszámolója szerint 

Bethlen István miniszterelnök kijelenti: „Elítélem azokat a sajtóközleményeket, amelyek egyes lapokban megjelentek, s amelyek a hazafiasság álarcában pártolják a frankhamisítókat. Ha meg akarjuk tisztítani ezt az országot, akkor nemcsak a bűnt kell megtorolni, de ennek az álhazafiságnak sem szabad teret engedni. 

(Taps az Egységes Pártban és a szociáldemokratáknál.)” Majd azt javasolja az ellenzéknek: „Fogjunk össze e pillanatban, amikor a nemzet becsületének megvédéséről van szó.”

Blaha Lujza                                                         Forrás: Wikipédia

Hosszú betegség után meghal Blaha Lujza, a nemzet csalogánya, hetvenöt éves korában, amiről a lapok több oldalon számolnak be, felelevenítve pályafutásának legfontosabb állomásait. Rákosi Jenő a Pesti Hírlapban így emlékezik meg a legendás színművésznőről január 19-én: „Meghalt az ifjúság, temetjük a tavaszt. Mert az volt Blaha Lujza, benne az ifjúság testté vált, a tavasz diadalmaskodott a többi évszakon. Az ifjúság lehe (mai szóval lehelete – a szerző) szállt felénk belőle. A tavasz mosolygott le róla. Művészetének ereje, hatalma, varázsa és titokzatos bűbája ez volt. […] 

Művészetének másik titka testének-lelkének tipikus magyarsága volt. Jövése, menése, nézése, kacsintása, beszéde, dalolása, tréfája, komolysága, sírása, gyöngyöző kacagása: mind a mienk, mind igaz magyar.”

A pénzverde épülete 1930 tájékán           Forrás: Issuu.com

A Magyar Királyi Állami Pénzverde Üllői úti épületének közelgő üzembe állításról számol be a Pesti Hírlap január 19-én. Közlik: „A Hungária körúton, az Üllői út sarkán, a lovassági laktanya egyik épülettömbjének a helyén készül a pénzverde épülete. A pénzverde helyiségeinek nagy része már tető alá került és február közepén már megkezdődik a pengő készítése a Hungária körúton. Az építési munkálatok befejezéshez közelednek, a munkáskezek az utolsó simításokat végzik a fehér épületen.” 

Már elkezdték a Körmöcbányáról megmentett gépek beszállítását a pénzverdébe, amelyek a világháború befejezése óta tétlenségre voltak kárhoztatva. A Károlyi Mihály-féle 2018. október végi forradalmi puccs kitörése után sikerült Körmöcbányáról valamennyit megmenteni. 

„Eddig egy állami raktárban várták a napot, amikor megkezdhetik munkájukat. A gépek már mind a Hungária körúti épületben vannak, februárban pedig üzembe helyezik a pénzverdét, a gépek elkezdik munkájukat és az új pénz elindul útjára.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.