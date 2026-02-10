Magyarellenes rágalmazó hadjárat Európában

Belép a kormányzó Egységes Pártba gróf Teleki Pál volt miniszterelnök, nemzetközi tekintélyű földrajztudós, nemzetgyűlési képviselő, s ez alkalomból interjút közöl vele a Pesti Hírlap február 6-án. A kérdésre, mi késztette arra, hogy feladja bizonyos távolságtartását a napi politikai történésektől, úgy válaszol: „Az, hogy ma azt látom: ebben az országban a frankügyből sokkal nagyobb dolgot csinálnak és azt sokkal mélyebben gyökerezőnek igyekeznek feltüntetni, mint amilyen a valóságban. Hogy a frankhamisítási affért ma már mint egy morbus nationalist (nemzeti betegséget ― a szerző.) tüntetik fel és olyan mérvű átalakításokat várnak tőle, amelyeket én nem tartok az ország érdekében valónak.” Szerinte az ügy kapcsán megnyilvánul a „nagyon sok rosszakarat és a zavarosban való halászásra való törekvés.” A volt kormányfő hozzáteszi: logikátlannak tartja, „hogy amikor egyesek fölismerik ennek az ügynek a jelentőségét, sőt sokan vannak, akik ezt még túlozzák is, ugyanakkor ugyanezek az urak és különösen azok, akik túlzottan ítélik meg a franküggyel járható külső következményeket, mindent megtesznek arra, hogy az egyetértést és a nyugalmat minél jobban megzavarják.” Úgy véli: a külföld irántuk való megbecsülése ma sem múlt el a konszolidáció terén elért sikereinkkel szemben.

Szerinte a józan embereknek az ítélete ezeket az eredményeket a javunkra fogja írni. Hitet tesz Bethlen István politikája mellett. Kijelenti: az Egységes Pártba való belépése azt jelenti, hogy őt tartja „ma egyedül alkalmas embernek arra, hogy ezt az országot a mostani bajokból kivezesse és tovább vigye a fejlődésnek azon az útján, amelynek a megnyitása főképpen neki köszönhető”.

Cáfolja a híresztelést, hogy külügyminiszteri posztot ajánlottak fel számára. „Belépő nyilatkozatomban megmondottam, hogy én nem mint politikus, hanem mint magyar ember lépek be az Egységes Pártba, nem mint képviselő, hanem mint választópolgár.” Az ország utóbbi években befutott fejlődési pályájáról úgy nyilatkozik: „Mielőtt idáig elérkeztünk, a háború nyomában járó politikai, szociális és gazdasági krízisnek a romjait kellett eltakarítanunk. És nagyon meg lehetünk elégedve, hogy elértük azt, hogy utánuk lehetségessé vált egy mindenre kiterjedő és konkrétumokban megalapozott kormányzati program megállapítása.”