Mit ér külföldön az író, ha magyar?

Az UNESCO évekkel ezelőtti felmérése szerint a magyar nyelv kulturális szempontból szerencsés, mivel bár népességarányosan csak a hatvanadik leggyakoribb a világon, a lefordított könyvek terén a tizennyolcadik helyen áll. Kertész Imre és Márai Sándor a legsikeresebbek a fordításaik számát tekintve, de Szabó Magda vagy Molnár Ferenc is előkelő helyet foglal el a külföldön ismert írók sorában. Szabó Magda például Sophie Marceau világhírű francia színésznő kedvenc írónője is.

Szabó Magda Az ajtó című regényének francia kiadása

Szakértők alapvetően nem tudják a titkos összetevőt, hogy egy-egy regény mitől válik be külföldön. A közvélekedés szerint a sikerhez szükséges a szerző mellett az elhivatott kiadó és fordító, akiknek megfelelő kapcsolatrendszerük van, kapnak nem kevés anyagi támogatást, és az írónak még szerencséje is van. Sokan mondják, hogy a műfordító különösen fontos, mivel nélküle aligha figyelnek fel az adott könyvre. Példaként Lázár Ervint szokás említeni, akinek könyveiből Anna Bentley saját gyerekeinek olvasott fel, és hobbiból állt neki lefordítani a meséit, amiből végül a brit kiadás született.

Lenéző szépírók

A szórakoztató irodalom még mostohább körülmények között létezik. A magyar irodalmi élet határozottan különbséget tesz a szép- és a szórakoztató irodalom között. Bárány Tibor filozófus, irodalomkritikus több mint tíz évvel ezelőtt elhibázottnak nevezte a szórakoztató irodalom lebecsülését, elmondva: az e kettőt összehasonlító elvek régi, akár hibás beidegződéseken alapulnak. A szépirodalom oldaláról ma is létezik egyfajta elitizmus, ami a határainkon túlra szánt műveket is érinti. Több, külföldieknek is ajánlható magyar regényeket listázó cikk fogalmaz úgy, hogy miközben fontos, hogy az adott mű világnyelven is olvasható legyen, szerencsés, ha „több lenne, mint egyszerű lektűr”. Más szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra: a szórakoztató irodalom messze nem csak ponyvákat termel, és sokszor szabadabb írói teret biztosít. Számos szerző, akit húsz évvel ezelőtt még szépirodalminak tartottak, ma szórakoztató irodalomként jelenik meg, rendkívül igényes szövegeket alkotva. A helyzet nem teljesen új keletű. A maga korában Szabó Magdát sem sorolták be egyszerűen, a mostani angolszász könyvtrendek pedig arra mutatnak, hogy az egyik legkeresettebb műfaj a szépirodalmi igényességgel írt, de sodró történetű művek kategóriája.