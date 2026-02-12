Vadak a hidegben

Kihalt a világ.

A szomorú csöndben néha elroppan egy holt ág, és a háziasszony a konyhában kinyitja az üvegbe zárt nyarat, mialatt jég alá vermeli a kósza, lobogó hajú vágyakat a tél csendőre, január.

– Ilyenkor eljön az ideje a böhöm nagy vadhúsoknak – morfondírozott magában Rezeda Kázmér, és elővett a fagyóból egy böhöm nagy vadhúst. Dámborjú volt. Annak is a diója. És csak állt Rezeda Kázmér, kezében a dámborjú diójával, és visszagondolt kedves, szép, csöndes vadászatokra az őszi erdőkben, amelyeket össze-vissza festett a bohókás, bohém piktor, ősz komája, október. De most már ropog a hó. És minden nap kiadnak egy egész országra kiterjedő sárga, vörös, padlizsánlila riasztást, mert havazik, mert ónosesőzik, s mert hideg van.

– Érdekes… – gondolta Kázmér –, amikor katona voltam, és álltam Ercsiben valamikor ’84–’85 telén az őrtoronyban, mínusz húsz fokban, egyszer sem jött oda Veres Róbert mérnök-őrnagy, miszerint „jöjjön be honvéd elvtárs, nagyon hideg van, kiadták a vörös riasztást, ideje melegedni kicsit és meginni egy forró teát”. Nem volt ilyen. És még Csicsó törzsőrmester sem bukkant fel, hogy hozzon egy jó meleg mamuszkát meg egy kicsike jó pálinkát.

– Barbár idők voltak, hiába… Ezért még nem hülyült el mindenki…

Persze, még nem bizonyította senki, hogy a barbár idők és a nem elhülyülés között szoros az összefüggés, miképpen azt sem, hogy a végtelenné nőtt „szabadság”, valamint a jólét és a teljes elhülyülés is szoros összefüggésben van egymással, nem bizonyította ezt senki, legfeljebb a história. Csak az a baj, hogy a teljes elhülyülések idején az idő ponttá zsugorodik, odalesz a múlt meg a jövő is, és akkor kedves, öreg barátunk, História úr visszavonul vidéki birtokaira, és ki sem dugja orrát a könyvtárszobájából. Helyette sok-sok Fukuyama jár-kel szerte a világban, és hirdeti a történelem végét.

– Na ja… „Isten halott”, mondta Nietzsche. „Nietzsche halott”, mondta Isten. És kettejük közül csak az egyiknek lehet igaza… Mire Rezeda Kázmér mindezeket legombolyította a morfondírján, éppen le is fagyott a keze a fagyóból kivett dámborjú diójától, úgyhogy ideje volt munkához látni.