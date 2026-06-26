Kis kertek, nagy igények

– Amióta a kis bérelt ágyásomban gondozom a palántáimat, megváltozott az életem – lelkendezik a Békási Kert közösségének oszlopos tagja, egy nyugdíjas özvegy férfi. – Azelőtt naphosszat csak otthon gubbasztottam, nem volt kihez szólnom, nyomasztó volt a magány. Most, hogy a május elején elültetett paradicsompalántáim szépen virágoznak, a szomszéd ágyások bérlőivel együtt gyönyörködhetem bennük, jólesik az elismerő dicséretük. Már az apró zöld termések is mutatják magukat, ami igazi sikerélmény. De ennél is fontosabb, hogy már nem vagyok egyedül, van egy közösség, ahol nem csupán a palánták, hanem az emberi kapcsolatok is kivirágzanak. Itt igazán érződik, hogy a Jóisten közösségi létre teremtette az embert.

Más kertekben is pezseg a közösségi élet. Van, ahol rendszeresen együtt bográcsoznak, közben például a kisgyerekes családok között baráti kapcsolatok szövődnek. A kert fenntartása, működtetése ily módon egy olyan társas létforma, mint mondjuk egy csapatsportegylet, ahol a közös cél az egymástól eltérő foglalkozású, más világszemléletű, különböző habitusú embereket is összehozza, a köztük feszülő ellentéteket feloldja. A magaspolitikában jó példa erre a 70-es évek elején az egymással szemben álló Egyesült Államok és Kína között kibontakozó pingpongdiplomácia. A mai, felfokozott indulatokkal teli légkörben a közösségi kertek hasonló funkciót is betölthetnek. (Milyen pozitív fogadtatása lehetne mondjuk egy-egy kertben a hidegháború idején lezajlott pingpongdiplomáciához hasonló „mini paprikadiplomácia” beindításának.)

Persze a közösségi kertek nem a társadalmi folyamatok alakítására születtek, hanem létfenntartásért vívott küzdelem részeként. Rosta Gábor ismertetése szerint az első, majd a második világháború következtében kialakult élelmiszerhiány idején jöttek létre. Elsősorban Angliában, amelyet a gyarmatokról friss terményekkel érkező teherhajók megtorpedózásával a németek kiéheztettek. Az éhínség elkerülésére az emberek az állam ösztönzésével és támogatásával a parkokat, tereket konyhakertté alakították át, ahol krumplit és más zöldséget termesztettek. Az idő tájt például a londoni gyerekek egyetlen édessége a sárgarépa volt. Az élelmiszer-jegyrendszer, az ínséges idők elmúltával a kiskertek művelése hobbivá vált. E szabadidős tevékenység elterjedve már nálunk is vonzó elfoglaltság.